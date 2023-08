Dall’Inter alla Juventus: rottura definitiva e via libera Giuntoli

Il nuovo possibile ‘scontro’ di mercato tra Inter e Juventus calamita l’attenzione mediatica. I nerazzurri non tornano più indietro.

Ad animare queste settimane della sessione estiva di calciomercato di per sé avare di grandi emozioni per i club italiani ci hanno pensato le sfide, dirette od indirette, tra i grandi club. Juventus ed Inter, sotto questo punto di vista, hanno fatto la voce grossa.

Quando i nerazzurri sembravano ad un passo dal mettere le mani su Romelu Lukaku, infatti, come una bomba ad orologeria è deflagrata la notizia dell’accordo tra Big Rom e la Juventus. I bianconeri, però, non possono chiudere lo scambio con il Chelsea, dal momento che i Blues non hanno ancora messo sul piatto la cifra richiesta da Giuntoli per la cessione del suo attaccante. Tuttavia la Juve potrebbe approfittare di un’altra situazione che vede al momento l’Inter protagonista.

Calciomercato Juventus, l’Inter non chiude per Samardzic: possibile inserimento last minute?

Fino a pochi giorni fa Marotta aveva letteralmente in pugno Samardzic. Il centrocampista dell’Udinese, per il quale era già stato trovato l’accordo con i friulani con l’inserimento di Fabbian nell’operazione, aveva raggiunto Milano per mettere nero su bianco. Le nuove richieste dell’entourage del calciatore, però, hanno fatto letteralmente saltare il banco.

Secondo quanto riferito da Sky, l’Inter considererebbe l’atteggiamento dell’entourage di Samardzic inqualificabile. Ragion per cui i nerazzurri si aspettano una risposta definitiva entro e non oltre mercoledì 16 agosto; in caso di mancata apertura, i meneghini molleranno la pista che porta al centrocampista dell’Udinese.

Un dietrofront improvviso che in linea di massima potrebbe creare i presupposti per l’inserimento della Juventus. Samardzic, infatti, era uno dei profili seguiti da Giuntoli fino a qualche settimana fa. I bianconeri sembrano ora maggiormente protesi all’acquisto di Thuram o Diarra (al netto delle difficoltà rappresentate dai rispettivi costi del cartellino) ma potrebbero essere tentati all’idea di mettere le mani sul jolly dell’Udinese. Scenario da monitorare con attenzione.