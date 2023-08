Lukaku-Vlahovic, clamoroso Juventus: 25 milioni

Lukaku-Vlahovic, la trattativa infinita. Si tratta, poi tutto s’interrompe, poi si riprende. L’affare dell’estate non cessa di sorprendere.

A chi credere? Ormai non passa giorno che non vi siano novità riguardanti l’ipotesi di scambio che Chelsea e Juventus stanno approntando e portando avanti da diverse settimane ormai senza, però, riuscire a venirne a capo.

Una trattativa che si è protratta a lungo e quando sembrava vicina la fatidica fumata bianca è arrivata la comunicazione del Chelsea che annunciava la sospensione della trattativa. Ancora troppo distanti le due parti. Il nodo del conguaglio a favore della Juventus non è mai stato completamente digerito dal manager dei Blues, Mauricio Pochettino.

Per il manager argentino la valutazione di Dusan Vlahovic fatta dalla Juventus è eccessivamente alta e non rispondente al reale valore del giocatore e alle sue attuali condizioni fisiche. Eppure nulla si è fermato, il Chelsea continua trattare con la Juventus per il centravanti serbo.

Oltretutto in questo momento, il Chelsea è in difficoltà dopo l’infortunio occorso a Christopher Nkunku e questo ha costretto nuovamente il club londinese a tornare sul mercato. Vlahovic rappresenta quindi un’opportunità importante anche se al momento non è stata trovata la giusta valutazione che metta d’accordo Chelsea e Juventus.

Lukaku-Vlahovic la trattativa infinita

Che la trattativa tra Chelsea e Juventus non si sia ancora conclusa è confermata da “GIVEMESPORT”, come ci informa calciomercato.it.

A quanto risulta al giornalista Rudy Galetti il Chelsea ha presentato un’offerta alla Juventus per Dusan Vlahovic. Nel dettaglio: Romelu Lukaku più 25 milioni di euro, bonus inclusi. Offerta decisamente insufficiente dal momento che la Juventus richiede per il suo centravanti 40 milioni di euro oltre il cartellino del centravanti belga.

La trattativa prosegue nella speranza che si possa arrivare presto ad una soluzione dove domanda e offerta trovino un punto di equilibrio. Allegri freme per avere il suo centravanti ideale, anche a costo di perdere un giovane e sicuro talento come Vlahovic. Il tempo stringe, il campionato è ormai alle porte e il mercato sta entrando nelle sue ultime, decisive, due settimane.

Giuntoli sta tessendo la tela per tentare di portare in porto una trattativa che per la Juventus non costituirebbe soltanto un’operazione importante dal punto di vista tecnico ma anche, e soprattutto, un tassello fondamentale per la messa in sicurezza del bilancio societario, da tempo ormai in sofferenza. Da due mesi si parla di Vlahovic. Tra due settimane conosceremo anche il finale.