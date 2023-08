Nuovo presidente della Juventus: Platini esce allo scoperto

Juventus, le parole dell’ex numero uno dell’UEFA non sono di certo passate inosservate. Ecco quanto rivelato da ‘Le Roi’.

Da circa un anno la Juventus sta portando avanti un restyling importante della sua struttura dirigenziale. Dal presidente all’amministratore delegato, passando per altre figure di nevralgica importanza nell’establishment della ‘Vecchia Signora’: sono tanti i volti nuovi in casa Juve, che stanno provando a riportare al vertice il club.

Che Ferrero possa essere soltanto una figura di transizione alla presidenza della Juventus non è certo una novità. Da capire, eventualmente, quale potrebbe essere il profilo giusto sul quale ‘Madama’ sceglierebbe di puntare. Nei mesi scorsi si sono fatti tanti nomi, con il clamoroso ritorno di Alessandro Del Piero come opzione affascinante, difficile ma non utopistica. Un’altra candidatura che più o meno direttamente calamitò l’attenzione mediatica fu quella di Michel Platini. L’ex presidente dell’UEFA, però, tra i tanti temi affrontanti nell’ultima intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’, ha rivelato come la Juve non l’abbia mai contattato per affidargli la guida del club. A precisa domanda, Platini ha chiosato: “Io presidente della Juventus? Nessuno me l’ha mai chiesto”.