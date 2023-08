Juventus, Allegri chiama altri due gioielli: forze fresche in prima squadra

Nella nuova Juventus pronta per la nuova stagione potrebbe esserci spazio per due nuovi talenti

Massimiliano Allegri ha puntato molto sui giovani della Next Gen nell’ultima stagione, arrivando a inserirne alcuni in pianta stabile in prima squadra.

La Juventus ha trovato nuova linfa ed energia da giocatori come Fabio Miretti, Nicolò Fagioli, Samuel Iling-Junior, Matias Soulé. Allegri li ha buttati nella mischia in una fase molto delicata per il club, soprattutto per le vicende extra-campo ma i gioielli bianconeri hanno dimostrato di avere la stoffa per reggere il peso di una maglia così prestigiosa. Quest’anno potrebbe essere il turno di altri due talenti della Next Gen che con buone probabilità si vedranno spesso in prima squadra.

Juventus, Yildiz e Huijsen sempre più in prima squadra: nuove risorse per Allegri

Si tratta di Kenan Yildiz e Dean Huijsen. Entrambi hanno convinto Allegri durante la tournée estiva negli Stati Uniti e adesso sono pronti a ritagliarsi il loro spazio nel corso della stagione.

Entrambi dovrebbero entrare in pianta stabile con la prima squadra, ma allo stesso tempo disputare ancora qualche partita in Serie C con la Next Gen potrebbe farli maturare ancora di più. Due profili differenti ma entrambi molto utili alla causa bianconera, soprattutto in un momento in cui comprare giocatori per il club è impresa ardua. Yildiz è un classe 2005, nato in Germania ma di origini turche. Seconda punta, abile anche come ala. Nell’ultima stagione ha collezionato 11 gol e 7 assist nel campionato di Primavera 1, dimostrando di avere nel repertorio colpi importanti. Huijsen, invece, anche lui classe 2005, è un difensore centrale di grande fisicità. Con i suoi 195 centimetri ha fatto la differenza con i suoi pari età ma adesso vuole fare lo scatto decisivo per meritarsi la fiducia di Allegri. L’olandese della nazionale U18 ha totalizzato 4 gol in Primavera 1 nell’ultima stagione e un gol e un assist in Serie C con la squadra di Brambilla. Anche lui potrebbe essere uno dei nuovi volti della nuova Juventus.