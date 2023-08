Svolta clamorosa, accordo totale: Szczesny-Juve, è addio

La Juventus, ora, è pronta a privarsi del suo numero 1. Una svolta clamorosa tra i pali: tutti i dettagli dell’operazione.

Il portiere polacco Wojciech Szczesny sembra essere sempre più vicino a un trasferimento al Bayern Monaco, come suggeriscono ‘insider’, il giocatore avrebbe già dato il proprio consenso al passaggio in Germania. Inoltre, pare sia stato raggiunto un accordo per un contratto dal valore di 11 milioni di euro lordi all’anno.

Szczesny, noto per la sua esperienza internazionale e la sua solidità tra i pali, ha attirato l’attenzione del Bayern Monaco, che sta cercando di rafforzare la propria rosa in vista delle sfide della prossima stagione. Con il portiere polacco disponibile a un trasferimento, sembrerebbe che le trattative siano entrate nella fase finale e la Juve avrebbe già l’alternativa, l’esperto Perin.

Szczesny verso il Bayern: Accordo raggiunto

Szczesny avrebbe già dato il suo assenso al trasferimento al Bayern Monaco. Questo segnerebbe un importante passo avanti verso l’accordo tra le due parti, con il club tedesco che avrebbe individuato in Szczesny un possibile rinforzo chiave per la propria difesa. L’accordo finanziario sembra essere già essere prossimo. La possibile acquisizione di Szczesny potrebbe avere un impatto significativo sulla rosa del Bayern Monaco, fornendo maggiore profondità e competizione in un reparto fondamentale della squadra. Nel frattempo, la Juventus il suo sostituto lo ha già in casa, si tratta dell’attuale secondo Perin, ormai, prossimo a diventare il titolare della Juventus, data anche la sua indubbia qualità e affidabilità tra i pali.