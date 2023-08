Juventus, cessione Szczesny: la comunicazione è già arrivata

Juventus, il futuro dell’estremo difensore polacco è tutt’altro che definito: il club è tornato all’assalto del numero uno bianconero.

I dubbi non riguardano solo l’attacco. C’è un altro rebus che attanaglia Cristiano Giuntoli e che lo terrà con il fiato sospeso fino alla fine della sessione di mercato.

Sì, perché il futuro di Wojciech Szczesny, numero uno bianconero, è ancora da definire. Il portiere polacco è al momento uno dei “pilastri” su cui si regge lo spogliatoio e più volte ha dichiarato il suo amore nei confronti della Signora. Ma nelle prossime due settimane tante cose potrebbero cambiare in maniera repentina, con il sopracitato sentimento di “Tech” che verrà probabilmente messo a dura prova. L’interesse del Bayern Monaco, infatti, è tutt’altro che sopito. I bavaresi hanno appena perso Yann Sommer: l’estremo difensore svizzero, arruolato lo scorso gennaio per far fronte all’infortunio del titolare Neuer, da qualche giorno è un giocatore dell’Inter. I nerazzurri hanno deciso di pagare la clausola e portare l’ex Borussia Monchengladbach a Milano, colmando il vuoto lasciato da Onana e Handanovic.

Juventus, nuove avances del Bayern Monaco per “Tech”

Operazione che costringe il Bayern Monaco a guardarsi attorno, considerando che i tempi di recupero di Neuer si sono allungati. Il portierone della nazionale tedesca potrebbe infatti restare fuori ancora per diverse settimane.

Sembrerebbe che il club bavarese abbia individuato in Szczesny il sostituto ideale, in attesa che il campione del mondo 2014 torni dall’infortunio. L’indiscrezione circola ormai da oltre un mese e secondo Tuttomercatoweb, appena dieci giorni fa il Bayern Monaco avrebbe chiesto la disponibilità al portiere polacco circa un trasferimento in Germania. Da parte dell’estremo difensore bianconero, tuttavia, non ci sarebbe stata alcuna apertura. Szczesny è lusingato dell’interesse di un club così importante ma la sua volontà sarebbe quella di rispettare il contratto e continuare a vestire la maglia della Juventus. Non è da escludere, in ogni caso, che i pluricampioni di Germania si facciano nuovamente sotto.