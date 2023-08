Udinese-Juventus, UFFICIALE l’arbitro della sfida. Sono arrivate le prime designazioni arbitrali. Segno che la nuova stagione è alle porte.

Sabato 19 agosto si avvicina velocemente. La settimana ferragostana ci sta regalando un’altra ondata di calore e non è facile immaginare che tra pochi giorni sarà campionato. E’ pertanto pronta a partire la caccia al Napoli Campione d’Italia.

Sembra di narrare un’altra era calcistica poiché in due mesi di cose ne sono accadute, calciomercato a parte. Luciano Spalletti, dopo il tricolore sotto il Vesuvio, ha lasciato la panchina dei partenopei, teoricamente per un anno sabbatico. Qualche giorno fa le improvvise dimissioni da Commissario Tecnico della Nazionale italiana di Roberto Mancini hanno riportato il nome del tecnico di Certaldo su tutte le prime pagine.

Sarà Luciano Spalletti, infatti, il nuovo commissario tecnico, solite bizze di Aurelio De Laurentiis a parte. In questi caldissimi giorni, anche per la Federazione Giuoco Calcio, ci si prepara a dare il benvenuto al nuovo campionato e proprio al Napoli campione di Rudy Garcia è toccato il compito di battezzarlo nella trasferta di Frosinone, contro gli uomini di Eusebio Di Francesco.

Al tabellone della prima giornata di campionato mancava soltanto un’informazione fondamentale: gli arbitri.

Udinese-Juventus UFFICIALE l’arbitro della sfida

Per molti un dato assolutamente influente per altri, al contrario, quasi un’anticipazione del risultato finale.

Le designazioni arbitrali costituiscono, di fatto, il primo passo ufficiale della nuova stagione. Da Frosinone-Napoli, che sabato 19 agosto, ore 18.00, segnerà l’inizio del torneo 2023-2024, fino ad Udinese-Juventus che domenica 20 agosto, con inizio alle ore 20.45, chiuderà la prima giornata di campionato, tutte le gare hanno conosciuto i rispettivi direttori di gara.

Il designatore per i campionati di Seria A e di Serie B, Gianluca Rocchi, ha annunciato gli arbitri che dirigeranno le gare della prima giornata di campionato non prima, però, di aver ricordato come sui cori discriminatori vi sarà tolleranza zero. Le gare potranno essere fermate anche subito qualora ve ne fossero gli estremi. Ritornando alle designazioni scopriamo insieme chi dirigerà l’esordio in campionato della Juventus di Allegri.

Alla Dacia Arena di Udine, domenica sera, orario d’inizio 20.45. Udinese-Juventus si svolgerà sotto la direzione di Antonio Rapuano di Rimini. Suoi assistenti saranno Vivenzi-Vecchi con Giua, quarto uomo. Al VAR vi sarà Mazzoleni, mentre l’AVAR vedrà la presenza Di Martino come assistente. Ormai ci siamo. Da sabato riparte il campionato, con le sue febbrili attese, le roboanti dichiarazioni, gli errati pronostici, i salaci commenti e le immancabili polemiche…soprattutto arbitrali. Che Dio Palla ce l’ha mandi buona.