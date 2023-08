Juventus, anche l’Inter in corsa per il big: pronta la prima offerta

Anche l’Inter si inserisce nella corsa al big e prepara la prima offerta: si complica la strada per la Juventus

Il calciomercato estivo si avvicina alla chiusura e i club di Serie A vogliono accelerare i tempi per completare la rosa.

La Juventus è attiva con le uscite e aspetta di sbloccare la trattativa per un nuovo difensore, alla luce della situazione di Leonardo Bonucci. Il difensore ex Milan è ancora fuori rosa e la società bianconera non ha intenzione di fare marcia indietro, neppure dopo l’intervento dell’assocalciatori. Il giocatore sembra destinato a lasciare Torino ma vorrebbe rimanere in Italia. L’unica pista percorribile attualmente è la Lazio, tolta l’opzione Union Berlino. La dirigenza bianconera si sta muovendo per monitorare i possibili nomi da trattare e ha messo nel mirino Benjamin Pavard, possibile sacrificato del Bayern Monaco. Giuntoli, però deve vedersela con l’Inter.

Juventus, inserimento dell’Inter per Pavard: pronta la prima offerta per il Bayern Monaco

Come riportato da Fabrizio Romano, Benjamin Pavard è pronto a lasciare il Bayern Monaco in questa sessione di mercato.

Sulle tracce del difensore francese ci sono due big come Manchester United e Arsenal, ma anche l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri potrebbero concretamente fare concorrenza anche alla Juventus che è alla ricerca di un nuovo difensore per rimpiazzare Leonardo Bonucci. L’Inter ha perso Skriniar e D’Ambrosio in questa sessione estiva e ha inserito sol Bisseck nel pacchetto difensivo. Simone Inzaghi si aspetta un altro innesto in difesa e Pavard è in cima alla lista della dirigenza nerazzurra, tanto che nei prossimi giorni potrebbe arrivare un’offerta concreta per il Bayern Monaco. Anche se ci sono diversi nomi nella lista dei desideri di Marotta e Ausilio, da Giorgio Scalvini a Trevoh Chalobah e Tekehiro Tomiyasu. Nelle ultime ore, però, ha preso quota anche il nome di Japhet Tanganga del Tottenham. L’Inter vuole provarci concretamente per Pavard ma deve vedersela con la Juventus e soprattutto con l’Arsenal. I Gunners sembrano avanti a tutti, soprattutto dopo l’infortunio dell’olandese Timber alla prima giornata di Premier League. Il Manchester United, invece, ha bloccato momentaneamente la trattativa a causa della situazione relativa a Maguire. Ad oggi l’Arsenal sembra in vantaggio ma l’Inter non molla la pista Pavard.