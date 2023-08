Lukaku via gratis, Juventus tradita: affare clamoroso

Lukaku via gratis, il nuovo interesse potrebbe portare all’addio del colpo che la Juventus ha messo nel mirino. Ecco dove potrebbe andare il belga

La telenovela Romelu Lukaku, che ha riempito le pagine dei giornali nel corso di queste settimane, potrebbe avere un finale inaspettato. Uno di quelli che solamente il calciomercato può davvero regalare. La notizia clamorosa viene lanciata in Spagna, precisamente Sport, che svela che c’è l’interesse del Real Madrid nei confronti di quello che è, a tutti gli effetti, un esubero del Chelsea.

Non solo la Juventus, quindi, e il Tottenham a ruota, ma anche il club allenato da Carlo Ancelotti che però lo vorrebbe solamente in prestito per una stagione in attesa del colpo che porta il nome di Mbappé. I madrileni, ovviamente, cercheranno di fare di tutto per portare il francese alla corte del tecnico italiano in questa sessione di mercato, ma appare difficile che possano spendere i 200milioni che il Psg chiede. Quindi, è assai più probabile, dopo il reintegro in rosa del giocatore, che i Blancos possano temporeggiare ancora un anno prima di prenderlo a parametro zero.