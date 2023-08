Pugno duro Real Madrid: la Juventus finisce al tappeto

Juventus e il pericolo Real. Gira che ti rigira il mercato globale del calcio sembra un mercatino di paese. I soliti nomi. Le solite squadre.

Il mercato del calcio sembra sempre mettere il mondo intero al servizio di tutti. Un’infinità di calciatori dalle infinite nazionalità, dalle infinite peculiarità, dagli infiniti diversi costi. Eppure sembra sempre che ci si vada a scontrare sui soliti due-tre nomi.

Portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti. I grandi club che li cercano avidamente si ritrovano poi spesso allo stesso tavolo per trattare lo stesso campione, o presunto tale, per la gioia di chi ha deciso di venderlo. Più sono i club che se lo contendono, infatti, più il prezzo sale. E la Juventus di Cristiano Giuntoli non brilla certo per originalità.

Dall’addio di Giorgio Chiellini la formazione bianconera non ha più avuto un difensore centrale mancino di qualità. La stagione scorsa Massimiliano Allegri è corso un po’ ai ripari schierando l’esterno mancino, Alex Sandro come terzo centrale a sinistra, al fianco degli altri due brasiliani, Danilo e Bremer.

Ancora prima il tecnico livornese ha giocato la carta Federico Gatti a destra spostando Danilo a sinistra. In entrambi i casi i risultati sono stati assai modesti, per usare un eufemismo. Cosa fare in vista della prossima stagione?

Juventus e il pericolo Real

Difensore centrale forte fisicamente, di esperienza ma non troppo in là con gli anni, mancino e magari anche abile a dare avvio all’azione dalla propria area di rigore. Un profilo non facile da trovare.

Giuntoli, invece, lo ha individuato da tempo. Trattasi di Aymeric Laporte, classe 1994, difensore del Manchester City e della nazionale spagnola. Peccato che la medesima idea l’abbiano avuta diverse altre squadre e, soprattutto il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Diario Sport ne ha parlato in un post su Twitter dove annuncia che: “Il Real Madrid entra nell’asta per Laporte! Dall’Inghilterra sostengono che il Real Madrid si sia intromesso nella sua partenza per l’Arabia. Vorrebbero un prestito per sostituire l’infortunato Militao“.

Una concorrenza decisamente forte per la Juventus ma, a quanto pare, anche per il Real Madrid non sarà facile arrivare al difensore francese naturalizzato spagnolo. Infatti sembra che manchi davvero poco all’annuncio ufficiale del passaggio del difensore del Manchester City all’Al Nassr, club arabo che già annovera tra le sue fila Cristiano Ronaldo. Ecco quindi che la Saudi Pro League è pronta ad accogliere un altro pezzo da novanta, anzi da…195 centimetri di altezza.