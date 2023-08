Non è finita: scambio Vlahovic-Lukaku, lo faranno ancora una volta

Non è finita, la trattativa con il Chelsea è ancora in piedi: ecco la mossa con cui Giuntoli proverà ad “ammorbidire” i Blues.

Romelu Lukaku attende impaziente. Il suo futuro, ad oggi, è ancora nebuloso. Il calciatore del Chelsea, dopo aver definitivamente rotto con l’Inter, si sta allenando con il club londinese, proprietario del suo cartellino. Tuttavia, il belga non rientra nei piani dei Blues di Mauricio Pochettino, che vorrebbero utilizzarlo come moneta di scambio per arrivare ad un altro attaccante di caratura internazionale.

Nelle prossime settimane la situazione relativa all’ex nerazzurro dovrebbe sbloccarsi. Fino a qualche settimana fa sembrava che il suo futuro potesse essere alla Juventus: Lukaku piace molto a Massimiliano Allegri, il deus ex machina della trattativa che coinvolgerebbe anche Dusan Vlahovic. Il serbo, reduce da un’annata complicata a Torino, si trasferirebbe a Londra, mentre il 30enne di Anversa sbarcherebbe alla Continassa con l’obiettivo di risolvere il problema del gol dei bianconeri. Un affare che, in ogni caso, continua a non convincere. Le qualità di Lukaku sono innegabili, ma il grosso della tifoseria considera un azzardo far partire a cuor leggero un giocatore di sette anni più giovane, che ha ancora diversi margini di miglioramento, per puntare tutto su un trentenne.

Non è finita, la Juve farà un altro tentativo per il belga

Le due parti si sono allontanate negli ultimi giorni, con Lukaku che ora è finito nel mirino di un’altra squadra inglese, il Tottenham. Gli Spurs hanno appena venduto Harry Kane al Bayern Monaco e sono alla ricerca di un sostituto.

Secondo l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, tuttavia, la trattativa con la Juve per l’eventuale scambio con Vlahovic resta in piedi. Giuntoli sta ancora lavorando alacremente per portare regalare l’ex Inter a Torino. Nei prossimi giorni, stando a quanto riporta il giornalista di Sky, la Signora farà un ulteriore tentativo. Prende quota l’ipotesi del prestito, soluzione che potrebbe far comodo anche al Chelsea.