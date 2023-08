Scintille con il club: vuole soltanto la Juventus

Tensione forte tra il big e il club: l’attaccante vuole soltanto la Juventus e infiamma il mercato di Serie A

La Juventus sembra ferma per quanto riguarda il calciomercato in entrata ma negli ultimi giorni prima della chiusura potrebbe sbloccarsi qualcosa.

Il nome che ormai da mesi orbita in ottica Juventus è quello di Domenico Berardi. Il classe 1994 ha un accordo con la Juventus ma il Sassuolo chiede cifre più alte rispetto a quanto sarebbe disposto ad offrire il club bianconero. La Vecchia Signora mette sul piatto 20 milioni di euro con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto. La situazione è ormai delicata e lo stesso Berardi aveva già dato sentore di un malessere qualche settimana fa, quando aveva dichiarato di non essere sicuro della sua permanenza a Sassuolo nella nuova stagione. Contro l’Atalanta, nella prima di campionato, non dovrebbe scendere in campo e Alessio Dionisi potrebbe addirittura metterlo da parte fino alla chiusura del mercato. Il giocatore si aspetta un passo avanti importante da parte della Juventus ma nelle ultime ore si percepisce una situazione complicata all’interno del club neroverde.

Berardi vuole la Juventus: tensione col Sassuolo, ormai è un caso

Come riportato da Sky Sport, quello di Domenico Berardi è diventato un vero e proprio caso di mercato.

Tra l’attaccante italiano e il Sassuolo si percepisce tensione, in quanto il calciatore vuole andare alla Juventus e spinge per lasciare il club emiliano. Berardi si sta allenando, per sua volontà, con i giocatori che non rientrano nei piani della società. Con l’inizio del nuovo campionato ormai alle porte, questa situazione potrebbe diventare centrale nella narrativa degli ultimi giorni di mercato. A 29 anni Berardi sente che questo potrebbe essere un treno importante per la sua carriera, e non ha intenzione di perderlo. La Juventus deve ancora formulare una proposta ufficiale al Sassuolo e la palla passerà poi al club neroverde che dovrà fare le valutazioni del caso ed eventualmente trovare un sostituto. Il tempo stinge e più passa il tempo, più diventa difficile trovare uno spiraglio per la buona riuscita della trattativa. Allo stesso tempo, però la volontà di Berardi è ormai chiara. La distanza tra la richiesta del Sassuolo e l’offerta della Juve, però, resta sostanziale e al momento l’attaccante rimane a Reggio-Emilia.