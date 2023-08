Calciomercato Juventus, trattativa a costo zero: firma UFFICIALE

Adesso è ufficiale, lo comunica anche il club in una nota. Tutti i dettagli sulla nuova operazione in uscita.

La Juventus Next Gen ha ufficialmente annunciato una mossa significativa nell’ambito del mercato dei prestiti, con Marco Olivieri che si trasferirà al Venezia FC fino a giugno 2024. Questa operazione offre un’opportunità preziosa al giovane attaccante di svilupparsi ulteriormente e guadagnare esperienza nel competitivo scenario del calcio italiano.

Ufficiale | Marco Olivieri si trasferisce in prestito al @VeneziaFC_IT fino a giugno 2024. In bocca al lupo, Marco! 💪 pic.twitter.com/E0WUeaoJ9l — Juventus Next Gen (@JuventusNextGen) August 18, 2023

Olivieri, promettente membro della cantera bianconera, è pronto ad intraprendere questa nuova avventura con il Venezia FC. La decisione di inviare il talentuoso giocatore in prestito è stata guidata dalla volontà di fornirgli l’opportunità di giocare con maggiore regolarità a livello professionistico. Questo passo è parte integrante della strategia della Juventus di coltivare giovani talenti e consentire loro di maturare attraverso esperienze concrete sul campo.

Olivieri in prestito al Venezia: è ufficiale

Il Venezia FC, anch’esso impegnato nel panorama calcistico italiano, accoglie Olivieri a braccia aperte. Il trasferimento rappresenta un’aggiunta preziosa alla squadra e potrebbe portare un nuovo slancio all’attacco del club. Questa opportunità offre a Olivieri la possibilità di mettersi in mostra sotto i riflettori della Serie B, un terreno di gioco dove i talenti emergenti possono farsi valere e crescere.

Il giovane attaccante è stato spesso elogiato per le sue abilità tecniche e il suo istinto per il gol. Il suo stile di gioco dinamico e la sua determinazione lo rendono un’aggiunta intrigante per il Venezia FC, che potrebbe beneficiare notevolmente delle sue prestazioni sul campo. Questo prestito rappresenta un passo importante nella sua carriera, offrendogli l’opportunità di dimostrare il suo valore in un contesto di calcio di alto livello.