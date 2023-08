Dalla Juventus al Psg: 50 milioni, c’è il sì di Luis Enrique

Dalla Juventus al Psg: i francesi hanno rotto gli indugi e con il possibile addio di Verratti hanno decido di fare sul serio. Il colpo è da 50milioni di euro

Se di mezzo c’è il Psg – che come sappiamo ha quasi illimitate disponibilità economiche – è sempre difficile competere. Ed è proprio questo il caso, visto che i parigini hanno in mente di piazzare il colpo a 50milioni di euro che anche la Juventus, il Manchester United e il Liverpool avevano in mente.

Il tutto perché Marco Verratti potrebbe lasciare il club di Luis Enrique in questa sessione di mercato per volare, insieme a Neymar, in Arabia Saudita. E il tecnico catalano, secondo quanto riportato dalla Francia, avrebbe già trovato quello che sarebbe il profilo ideale per coprire il buco che l’italiano potrebbe lasciare: il profilo è quello Khéphren Thuram (22), del Nizza, che secondo SportZone è il vero e reale obiettivo del Psg.

Dalla Juventus al Psg, addio Thuram

Cinquanta milioni di euro. Questa la cifra che lo sceicco potrebbe investire per un centrocampista giovane, forte, che ha ampi margini di miglioramento e che potrebbe essere un crack per il futuro. Con buona pace per la Juventus e per Allegri, che aveva annusato il profilo e che sperava che Giuntoli glielo potesse regalare.

Non sarà evidentemente così. Non può essere così in un momento come questo dove, le disponibilità finanziarie della Juventus sono ristrette e quelle che ci sono verranno impiegate per prendere l’attaccante: Lukaku rimane un colpo caldo, Berardi è quello che al momento appare più vicino. Ecco, per il centrocampista – che non sarà Thuram – se ne riparlerà un’altra volta.