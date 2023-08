Guardiola manda al tappeto la Juve: affare a sorpresa

Occhio Juve, Guardiola te lo porta via. Il mercato con uno sguardo rivolto all’oggi e un altro ad un domani assai prossimo, ma anche lì la concorrenza è spietata.

Cristiano Giuntoli e il pensiero rivolto ai possibili colpi che possono animare questo mercato della Juventus così difficile da decifrare e da giudicare.

Lo scambio Lukaku–Vlahovic che rimane su uno sfondo impalpabile, che non si distingue quale colore abbia e non si sa a cosa potrà portare da qui alla fine del mercato. Domenico Berardi è ben più di una suggestione che ritorna in estate. Il direttore tecnico della Juventus lo segue e lo ammira da anni, per questo vuol portarlo a Torino. Subito.

Ma il mercato non è soltanto cercare in acquisire le prestazioni sportive di campioni già fatti, pronti a scendere in campo e dare quel contributo che in tanti, però, già conoscono. Vi è un mercato altro, diverso, più complesso e difficile, poiché comporta un’occhio ed una competenza fuori dal comune.

E’ il mercato di coloro che campioni non lo sono ancora e che forse nemmeno immaginano di diventarlo. E’ lo scouting, che detto in termini poco poetici vuol significare una sorta di reclutamento di coloro in cui si intravedono potenzialità importanti. Da qui a tirarne fuori dei campioni ce ne passa, poiché il talento da solo non basta, a meno che di nome non si faccia Diego Armando…

E’ probabilmente l’andare a scoprire i talenti sulle spiagge brasiliane o nelle periferie poverissime dell’Argentina una della passioni più grandi di Giuntoli.

Annusare nell’aria il profumo di un talento in erba e scoprire che lì vi è un campione è la soddisfazione più grande. E Giuntoli, con i suoi collaboratori un altro grande talento lo ha scoperto tempo fa. In Argentina. Il suo nome è Valentin Barco, classe 2004, terzino sinistro del Boca Juniors. Il giovane talento ha una clausola rescissoria pari a 10 milioni di dollari e i dirigenti del Boca hanno tenuto a precisare che non vi sarà spazio per alcuna trattativa. Chi vuole acquistare Barco deve pagare interamente la clausola rescissoria.

César Luis Merlo ci informa di come il Manchester City si sia mosso: “Per ingaggiare Valentin Barco: Il calciatore raccontato da @JulioPavoni ha dichiarato di voler partire una volta terminata la Copa Libertadores“. Si rimane in attesa di un’offerta formale da parte del Manchester City superiore a quella presentata dal Brighton guidato da Roberto De Zerbi e che consiste in 7,5 milioni di euro più 1,5 milioni di bonus per l’85% del giocatore. Chissà se Giuntoli…