Juventus, accordo UFFICIALE: la puntata scatena i tifosi

Juventus, adesso è ufficiale. Il nuovo partner scatena i tifosi, tutti i dettagli della novità bianconera.

La Juventus, uno dei club di calcio più prestigiosi al mondo, ha annunciato con entusiasmo la sua nuova partnership con Eurobet.live, la rinomata piattaforma di livescore dedicata agli appassionati di calcio e sport. Questo emozionante accordo sottolinea l’impegno continuo della Juventus nel fornire esperienze coinvolgenti e innovative ai propri tifosi, integrando l’aspetto informativo con l’intrattenimento.Una partnership che unisce passione per il calcio e l’innovazione tecnologica.

Ufficiale | https://t.co/vIoZFNGCMs è Official Infotainment Partner di Juventus! Juventus annuncia la partnership con la piattaforma di livescore dedicata agli appassionati di calcio e di sport. — JuventusFC (@juventusfc) August 18, 2023

Juventus, ufficiale la nuova partnership

Eurobet.live si posiziona ora come l’Official Infotainment Partner della Juventus, unendo due mondi complementari e sinergici: lo sport e la tecnologia. Grazie a questa partnership, i tifosi avranno accesso a una serie di funzionalità e contenuti esclusivi che arricchiranno ulteriormente la loro esperienza di appassionati di calcio.

Tra le numerose caratteristiche offerte da Eurobet.live, vi sono aggiornamenti in tempo reale sui risultati delle partite, statistiche approfondite, notizie di rilievo sul mondo del calcio e molto altro ancora. I tifosi della Juventus potranno rimanere costantemente informati su tutto ciò che riguarda la loro squadra del cuore e le principali competizioni sportive. “http://Eurobet.live è Official Infotainment Partner di Juventus! Juventus annuncia la partnership con la piattaforma di livescore dedicata agli appassionati di calcio e di sport”. Scrive il club con una nota ufficiale sul proprio portale. La partnership Eurobet.live-Juventus rappresenta un perfetto connubio tra passione per il calcio e l’innovazione tecnologica. Mentre la Juventus continua a dominare il campo da gioco con il suo talento e la sua dedizione, Eurobet.live si impegna a offrire una piattaforma avanzata e all’avanguardia per soddisfare l’appetito di informazioni e intrattenimento dei tifosi.

