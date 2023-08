Berardi-Juventus, trattativa conclusa: arriva l’annuncio UFFICIALE

Berardi-Juventus, trattativa conclusa: a rompere il silenzio e a dare l’annuncio ufficiale ci hanno pensato i neroverdi con le parole dell’ad Carnevali

Mimmo Berardi dopo tanti anni passati al Sassuolo ha dato il via libera ad un addio: tant’è che domani contro l’Atalanta potrebbe anche non scendere in campo. La Juve ci ha provato spesso a strapparlo ai neroverdi e quest’anno sembrava – o sembra – essere davvero la volta buona. Sembrava perché secondo le parole dell’amministratore delegato degli emiliani, Carnevali, la trattativa sarebbe chiusa.

“Berardi non si muove più. La Juve non ha rispettato la scadenza: avevo detto a Giuntoli che il 17 era l’ultimo giorno, altrimenti non avrei potuto prendere il sostituto. C’era un principio di trattativa, ma non mi è arrivata nessuna proposta ufficiale” ha detto alla Gazzetta dello Sport il dirigente del Sassuolo. Che come sempre ha fatto ha parlato senza peli sulla lingua.

Berardi-Juventus, l’annuncio di Carnevali

Da qui alla fine del mercato è evidente che possa succedere davvero di tutto e quindi se Giuntoli la prossima settimana si presentasse davanti al Sassuolo con i milioni richiesti per Berardi allora l’operazione sarebbe ancora fattibile. Ma al momento – anche perché da oggi si gioca – è tutto bloccato. E sarà importante poi capire anche quelli che saranno i convocati di Dionisi.

Insomma, il solito tira e molla per cercare di chiudere un affare che entrambi i club – almeno la sensazione è questa – vorrebbero portare a termine. Con la Juve che finalmente riuscirebbe nel colpo accarezzato per molto tempo e col Sassuolo che lascerebbe partire un giocatore che al momento non ha nessuna intenzione di continuare con i colori neroverdi addosso.