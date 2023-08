Calciomercato Juventus, doppio addio: decide Pogba

Calciomercato Juventus, dopo la prima giornata di campionato i bianconeri prenderanno una decisione sul doppio addio: decide Pogba

Se da un lato – nonostante quelle che sono state le parole di Carnevali – rimane in piedi la pista Berardi come innesto in queste ultime due settimane di calciomercato, dall’altro in casa bianconera si pensa anche a quelle che possono essere delle cessioni, in prestito, da piazzare in questa fase finale delle trattative.

Sì, proprio così, e secondo TuttoSport in edicola questa mattina due elementi lì, in mezzo al campo, conosceranno il proprio futuro nei prossimi giorni, anche se uno dei due dovrebbe o potrebbe giocare dall’inizio contro i friulani. Il nome è quello di Fabio Miretti, centrocampista bianconero che Giuntoli potrebbe decide di mandare via ma solamente in prestito. I bianconeri credono nelle sue qualità e solamente davanti ad un’offerta stellare, di quelle irrinunciabili, potrebbe decidere di cederlo in maniera definitiva: ma questa non dovrebbe arrivare.

Calciomercato Juventus, decide Pogba

Su Miretti c’è l’interesse della Salernitana ma anche del Monza, soprattutto, che si è affacciato con una certa insistenza nel corso degli ultimi giorni. E potrebbe lasciare la Continassa a quanto pare anche Nicolussi Caviglia, pure lui seguito dai campani.

Ma cosa manca per decidere il da farsi? Una cosa sola, conoscere davvero le condizioni di Pogba, quelle reali, quelle che solamente una partita ufficiale possono mettere in evidenza. Domani il francese potrebbe entrare anche a gara in corso a Udine, e qualora Allegri decidesse di mandarlo in campo si capirà se si potrà fare affidamento su di lui nel corso della stagione. Il via libera per un doppio addio dei due citati prima, in questo caso, sarebbe quasi immediato. Le opzioni non mancano.