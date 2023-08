Dall’Inter alla Juventus: ‘di nuovo’ bianconero per 25 milioni

Calciomercato Juventus, dall’Inter all’essere di nuovo potenziale bianconero, adesso, può cambiare tutto: i dettagli.

L’Udinese, prima sfidante della Juventus in campionato, ha fissato a 25 milioni di euro il prezzo per Lazar Samardzic promettente profilo che piace molto in fase di mercato. Il giovane centrocampista è stato associato ai bianconeri dopo la sua separazione dall’Inter.

L’Udinese si prepara a sfidare la Juventus nel prossimo incontro di campionato, ma i riflettori si sono temporaneamente spostati su un potenziale obiettivo di mercato. Lazar Samardzic, giovane centrocampista classe 2002, è stato recentemente associato ai bianconeri dopo la sua rottura con l’Inter. Tuttavia, il club friulano sembra aver fissato un prezzo considerevole per il suo cartellino, rendendo la trattativa una sfida impegnativa.

L’Udinese fa il prezzo: 25 milioni per Samardzic

Secondo quanto riportato da “Il Gazzettino”, l’Udinese avrebbe stabilito una richiesta di 25 milioni di euro per cedere Lazar Samardzic. Il centrocampista è stato al centro dell’attenzione a seguito della sua separazione dall’Inter, e le speculazioni su un possibile interessamento da parte della Juventus hanno iniziato a circolare.

L’Inter che ha lasciato perdere il profilo di Samardzic, ha aperto la strada a possibili interessamenti da parte di altre squadre. La Juventus è stata tra le società accostate al giovane talento, data la sua prospettiva e il potenziale di crescita. Tuttavia, la richiesta di 25 milioni di euro da parte dell’Udinese per il trasferimento di Samardzic potrebbe rappresentare una sfida economica per il club bianconero. La valutazione di 25 milioni di euro per Samardzic potrebbe complicare la trattativa, considerando anche l’attuale situazione economica del calcio a causa della mancanza delle Coppe europee. La Juventus dovrà valutare attentamente se investire una cifra così elevata su un giovane giocatore e se ciò rientra nella sua strategia di mercato, non ci resta che attendere ulteriormente per un verdetto definitivo.