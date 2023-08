Calciomercato Juventus, il prestito è servito: “Ci interessa”

Calciomercato Juventus, il direttore sportivo conferma in diretta l’interesse del club per il giovane calciatore bianconero.

La Serie A è appena ricominciata ed il Napoli campione d’Italia in carica ha ripreso da dove aveva lasciato. Sugli azzurri c’erano tante incognite dopo l’addio di Luciano Spalletti – ieri diventato ufficialmente il nuovo selezionatore della nazionale italiana – e l’avvicendamento con il francese Rudi Garcia, tornato in Italia dopo l’esperienza con la Roma.

Per i partenopei invece è filato tutto liscio o quasi nell’esordio con il neopromosso Frosinone allo stadio “Stirpe”. Partenza con il brivido per il Napoli, che dopo appena sette minuti di gioco si è ritrovato sotto a causa del calcio di rigore trasformato da Harroui. La reazione degli uomini di Garcia però non si è fatta attendere: dopo il pareggio di Politano, le cose si sono messe in discesa per Di Lorenzo e compagni, capaci di segnare altri due gol con il solito Osimhen, scatenatissimo. Luci e ombre invece per quanto riguarda la prestazione del Frosinone. I ciociari non hanno demeritato, considerando il valore dell’avversario che avevano di fronte. Ma è evidente che manchi ancora qualcosa, come ha ribadito prima del match anche il direttore sportivo Guido Angelozzi.

Calciomercato Juventus, il Frosinone spinge per Kaio Jorge

Intervistato da DAZN, Angelozzi ha rivelato che il Frosinone effettuerà almeno altri 4 o 5 colpi per sistemare la rosa a disposizione di Eusebio Di Francesco.

“Poi magari ne arriverà qualcuno in più – riporta TMW – Mancano due difensori centrale, un centrocampista, due esterni ed un attaccante”. In dirittura d’arrivo c’è il marocchino Cheddira, reduce da un’ottima stagione a Bari. Frosinone che in ogni caso ci proverà pure per Kaio Jorge, il giovane brasiliano in uscita dalla Juventus. “Ci interessa, ci piace – ha detto il dirigente giallazzurro – vediamo se riusciamo a portarlo a Frosinone. Non è facile perché è un giocatore importante, ma siamo fiduciosi perché siamo una squadra giovane, con un grande allenatore e un bel progetto”.