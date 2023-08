Clamoroso scambio Juventus-Milan last minute: trattativa a costo zero

Calciomercato Juventus, in questi ultimi giorni di mercato potrebbe prendere piede una clamorosa ipotesi di scambio con il Milan

Uno scambio clamoroso ad una condizione: qualora non si dovesse concretizzare l’arrivo di Mimmo Berardi dal Sassuolo. Uno scambio con il Milan, secondo quelle che sono le informazioni che sono state riportate dal giornalista di Mediaset Claudio Raimondi. Ma andiamo con ordine.

Sappiamo benissimo che l’obiettivo principale, sulla corsia, per Massimiliano Allegri è il giocatore del Sassuolo. Nonostante quelle che sono state le parole di Carnevali qualche giorno fa, che ha chiuso “ufficialmente” la possibilità dell’affare, l’operazione potrebbe andare in porto nel corso della prossima settimana. Incontri, a quanto pare, sarebbero previsti tra lunedì e martedì. Sappiamo, comunque, che trattare con un club che non ha nessun problema economico e che quindi non è obbligato a cedere non è semplice, ecco perché qualora Berardi dovesse saltare scatterebbe il piano B.

Calciomercato Juventus, scambio col Milan

“Possibile scambio di prestiti tra Juventus e Milan se sfuma l’affare Berardi. Allegri vuole un rinforzo sulla fascia destra, Saelemakers potrebbe arrivare in bianconero e Kean andare in rossonero”. Queste le parole del giornalista anche se, come vi abbiamo raccontato prima, l’attaccante bianconero sarebbe entrato nel mirino del Siviglia, pronto a prenderlo in prestito con diritto di riscatto fissato a 20milioni di euro, una formula, e una cifra, che alla Juventus farebbe davvero comodo.

Insomma, vedremo quello che succederà nei prossimi giorni e in quelle che saranno le ultime due settimane di calciomercato. Dove abbiamo sempre visto che davvero tutto può succedere.