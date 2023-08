Calciomercato Juventus, scambio e conguaglio: Giuntoli prende due attaccanti sul gong

Calciomercato Juventus, non è ancora detta l’ultima. Prima le ultime uscite e poi i rinforzi in attacco richiesti da Allegri.

In dieci giorni possono succedere un sacco di cose. Anche perché le fasi finali del mercato, si sa, sono sempre quelle più concitate. Benché il campionato sia ufficialmente iniziato, quindi, le rose delle squadre di Serie A potrebbero essere a breve stravolte.

Inclusa quella della Juventus, che dovrà seriamente ragionare su quali giocatori sia il caso di tenere o meno. Si dovrà dare una “sfoltita” da qualche parte, dato che, come ha sottolineato lo stesso Allegri in conferenza stampa, “è inutile rimanere in 23-34 con una sola partita a settimana”. Il tecnico livornese si è detto soddisfatto dei giocatori a sua disposizione e questo ci fa ipotizzare che, tagli a parte, non dovrebbero esserci grandi rivoluzioni. Fermo restando, naturalmente, che sul fronte del paventato scambio Vlahovic-Lukaku potrebbe ancora succedere di tutto. Il serbo giocherà stasera, ma ciò non significa che le trattative con il Chelsea si siano arenate, anzi.

Calciomercato Juventus, non tramontano le piste Lukaku e Berardi

L’affare è ancora in piedi e gli intermediari, come fa sapere il Corriere dello Sport, stanno cercando di trovare una soluzione che permetta alle parti di accordarsi circa l’ammontare del conguaglio che i bianconeri pretendono dai Blues.

Il quotidiano romano fa sapere, poi, che neanche l’ipotesi Berardi è stata del tutto accantonata. Il Sassuolo, in teoria, non sarebbe più sul mercato: l’amministratore delegato della società, come si ricorderà, lo ha tolto perché la Juventus non si è mossa per completarne il trasferimento entro il 17 agosto scorso, che era la data ultima per farlo. Il nativo di Cariati continua però a sognare un futuro in bianconero, per cui non è ancora detta l’ultima parola. E Dionisi non lo ha convocato in vista della prima di campionato contro l’Atalanta, il che potrebbe essere un chiaro indizio del fatto che qualcosa stia continuando a bollire in pentola sul fronte dell’attaccante. Resta da capire, poi, cosa la società intenda fare con i giovani in uscita, come Iling-Junior, Miretti, Facundo Gonzalez e Soulé, ma anche con Alex Sandro e Kostic.