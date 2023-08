Tolto dal mercato: incubo Juventus, affare definitivamente saltato

La big decide di toglierlo dal mercato: l’affare salta definitivamente e la Juventus resta a mani vuote

Il calciomercato estivo sta entrando nelle battute finali. Mancano solo 12 giorni alla chiusura della sessione estiva e i club di Serie A hanno ancora diverse mosse da fare.

L’Inter è a caccia del difensore e sta trattando su tutti Pavard col Bayern Monaco. La Roma è alla disperata ricerca di un attaccante e continua a lavorare per Marcos Leonardo e Zapata. Il Milan cerca un vice Theo Hernandez sulla corsia di sinistra e pensa a Moise Kean per l’attacco. Un possibile asse con la Juventus che, invece, sta lavorando ancora su diversi reparti, parallelamente alla preparazione della prima gara di campionato, in programma questa sera alla Dacia Arena contro l’Udinese. I bianconeri cercano un esterno e circola sempre il nome di Holm che, però è ad un passo dall’Atalanta. In attacco potrebbe arrivare un altro giocatore che corrisponde all’identikit di Domenico Berardi, ma attualmente con Milik, Chiesa, Vlahovic e Kean il reparto potrebbe anche non subire variazioni. A centrocampo, invece, Giuntoli e Manna vorrebbero inserire un altro tassello per rendere il reparto completo. Negli ultimi mesi sono circolati diversi nomi, da Leon Goretzka a Thomas Partey. Su quest’ultimo, però arrivano novità decisive in ottica mercato.

Juventus, game over per Thomas Partey: l’Arsenal lo toglie dal mercato

Come riportato dall’Express, l’Arsenal avrebbe deciso di trattenere il suo centrocampista Thomas Partey.

Nonostante le diverse richieste, l’allenatore dei Gunners Mikel Arteta considera Thomas una pedina importante per il suo scacchiere, sia come titolare che come risorsa dalla panchina. Il manager avrebbe di fatto bloccato il trasferimento dell’ex Atletico Madrid, almeno in questa finestra di mercato estivo. Thomas Partey era finito nel mirino della Juventus che sta cercando un profilo che rispecchi quel tipo di caratteristiche tecniche e soprattutto fisiche. I bianconeri hanno effettuato solo dei sondaggi, senza mai presentare un’offerta concreta all’Arsenal. Con le uscite di tre centrocampisti, Arthur, Zakaria e Rovella e il mancato riscatto di Paredes, la dirigenza bianconera vorrebbe completare il reparto con un ultimo giocatore da aggiungere alla batteria composta da Locatelli, Rabiot, Fagioli, Miretti e Pogba. Oltre alla Juve, anche il Fenerbahce aveva mostrato interesse per il classe ’93 dell’Arsenal che ha deciso di chiudere ogni possibile trattativa per la sua cessione.