Chiesa-Vlahovic, il messaggio di mercato e il sogno già scritto: “Firma subito”

Udinese-Juventus, i tifosi adesso sono convinti. Il messaggio non lascia più dubbi sulla loro volontà immediata.

Adesso non ci sono più dubbi, almeno su cosa pensano i tifosi a proposito dei propri attaccanti. Ecco i vari messaggi social arrivati nel corso del primo tempo della gara al Dacia Arena.

LUKAKU CHI?

NOI ABBIAMO DUSAN VLAHOVIC pic.twitter.com/WtSjtSWTHk — ⚪⚫ (@cercavo_te) August 20, 2023

voi ditemi come si fa a non rinnovare un calciatore come dusan vlahovic da belgrado, ditemelo — 🏎soso (@sofiwithoutph) August 20, 2023

*uno tra Vlahovic e Chiesa sarà ceduto* il 7 e il 9 alla prima di campionato: pic.twitter.com/0C1mrXH03P — miке (@chiccochiesa) August 20, 2023

i tifosi sono convinti della qualità dei propri attaccanti. Se doveva esserci un messaggio chiaro, Chiesa e Vlahovic hanno risposto subito, già nei primi minuti di gara andando in rete. I tifosi, per questo motivo, non hanno dubbi su chi dovrà puntare la Juventus da qua fino alla fine della stagione. Adesso quel dubbio non c’è più.