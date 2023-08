Udinese-Juve, Weah esce a scopo precauzionale: il motivo del cambio

Udinese-Juventus, ecco perché il giocatore è stato sostituito nella partita d’esordio del campionato. Il motivo è svelato.

Stando alle ultime indiscrezioni, la sostituzione di Weah, avvenuta durante la partita, è solo a scopo precauzionale.

All’intervallo, dopo un pestone alla caviglia, il giocatore americano è stato sostituto durante la gara. Per fortuna non si tratta di nulla di grave e, dunque, tutto ok per l’esterno statunitense. Adesso i bianconeri si preparano per la prossima partita del campionato. La prossima sfida, infatti, sarà giocata in casa: all’Allianz Stadium di Torino e Weah dovrebbe essere tra i presenti nel roster di Massimiliano Allegri.