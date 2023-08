Calciomercato Juventus, l’attaccante ha firmato: accordo UFFICIALE fino al 2024

Calciomercato Juventus, l’attaccante ha firmato. La società bianconera sorprende tutti e va ben oltre il troppe volte citato Romelu Lukaku.

La Juventus e il soltanto apparente immobilismo. Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna si muovono a 360° gradi cercando di cogliere quelle opportunità di mercato di cui ha parlato proprio il direttore tecnico dopo il vittorioso esordio in campionato ad Udine.

Vlahovic, Lukaku e la vicenda legata a Domenico Berardi tengono in allerta il mercato dei bianconeri e i due dirigenti che del mercato ne tengono saldamente le redini. Ancora qualcosa in uscita, forse qualcosa in entrata. Tante domande ma, probabilmente, in questi ultimi giorni, il mercato della Juventus regalerà delle sorprese.

La Juventus, però, è anche l’unica società di Serie A ad avere una seconda squadra facente regolarmente parte della Lega Pro, iscritta al campionato di Serie C. La Next Gen ha una struttura specifica all’interno della società bianconera, con i suoi responsabili e il suo staff. Una seconda squadra che ogni anno cerca di migliorarsi e di migliorare i risultati raggiunti nella stagione precedente.

Lo scorso anno i play-off sono sfumati, quest’anno sono diventati l’obiettivo minimo. Anche per la Next Gen è il momento di assestare gli ultimi colpi di mercato quando ormai manca davvero poco all’inizio della nuova stagione. Ed un grande colpo è stato infatti assestato ed ufficializzato. Di chi si tratta?

La Next Gen è una delle formazioni più giovani dell’intera Serie C. Ma se si vuole tentare la scalata alla Serie B ai tanti promettenti talenti occorre affiancare personalità ed esperienza.

Ufficiale | Simone Guerra è ⚪⚫ L’attaccante arriva a titolo definitivo dalla @feralpisalo e firma un contratto fino al 2024.

Benvenuto, Simone! 💪 pic.twitter.com/T0phtCzH22 — Juventus Next Gen (@JuventusNextGen) August 21, 2023

La società bianconera ha infatti ufficializzato l’acquisto di Simone Guerra, proveniente dalla FeralpiSalò. Classe 1989, ecco il desiderato concentrato di personalità ed esperienza. La passata stagione è stato uno degli elementi fondamentali che hanno permesso alla società bluverde di raggiungere la storica promozione in Serie B. 10 reti e 5 assist in 33 partite, questi i suoi importanti numeri della passata stagione. L’esperto centravanti ha firmato un contratto che lo lega alla Next Gen fino al 30 giugno 2024.