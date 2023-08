Dall’Inghilterra la sparano grossa: Lukaku-Juve, è chiusa

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra la sparano grossa: ecco quelle che sarebbero le ultime novità sul futuro di Lukaku.

La telenovela Lukaku durerà ancora un poco, almeno fino alla chiusura del calciomercato. Che, ricordiamolo, in Arabia Saudita, si protrarrà fino al prossimo 15 settembre. Sì, perché qualora Juventus e Chelsea non dovessero trovare un accordo per il centravanti, e siccome con i Blues non dovrebbe avere nessuna possibilità, non è da scartare l’ipotesi di un possibile ritorno di forza di quel campionato che ogni giorno piazza un colpo.

Vabbè, ma qui parliamo di un’altra cosa: di una novità importante che potrebbe stravolgere quelli che fino al momento sono stati i piani bianconeri. Secondo quanto riportato da 90min.com infatti, Mauricio Pochettino, che fino ad oggi non ha praticamente mai visto Lukaku mettendolo pure fuori rosa, potrebbe dargli una possibilità. Ovviamente non per scelta sua, ma per quello che potrebbe essere un consiglio del club disposto, a quanto pare, a venire ad aprire la porta ad un ritorno in rosa del belga. Ma decide tutto il tecnico, ovviamente, che ha carta bianca sulle cose della squadra com’è giusto che sia. Difficile che questo scenario però possa diventare qualcosa di reale. Il tecnico argentino anche per quelle che sono state le sue dichiarazioni di ieri non sembra essere per nulla intenzionato ad aprire le porte. E la Juve ancora spera di prenderlo.