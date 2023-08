L’Equipe spara la bomba: trattativa ufficiale Juve-Dortmund

L’Equipe spara la bomba, Giuntoli avrebbe praticamente chiuso per il giovane centrocampista classe ’04: ecco la formula.

Per adesso, più che sul mercato, i fuochi d’artificio la Juventus li ha fatto vedere sul campo. Miglior esordio non poteva esserci per i bianconeri, che ieri hanno fatto un sol boccone dell’Udinese, travolta 3-0 allo stadio “Friuli” nella prima giornata della Serie A 2023-24.

Nel primo tempo si è vista una squadra completamente diverse rispetto a quella, spesso e volentieri troppo rinunciataria e passiva. La partenza a razzo degli uomini di Massimiliano Allegri ha pagato: in particolar modo il pressing alto in fase di non possesso, un atteggiamento aggressivo che ha disorientato sin da subito la formazione friulana, finita sotto dopo soli quattro minuti. Si sono presi una rivincita personale anche i due principali protagonisti, Chiesa e Vlahovic, in gol entrambi. Una botta di adrenalina che serviva principalmente al centravanti serbo, ancora in odor di cessione. L’ipotesi dello scambio con Lukaku non è infatti del tutto tramontata. Al di là di come vada a finire la trattativa con il Chelsea, il responsabile dell’area sportiva Cristiano Giuntoli nei prossimi giorni potrebbe chiudere per il secondo acquisto di questa sessione estiva dopo quello di Timothy Weah.

L’Equipe spara la bomba, Kamara arriva in prestito

Secondo il noto quotidiano francese l’Equipe infatti la Juventus avrebbe ormai in pugno il classe 2004 Abdoulaye Kamara, di proprietà del Borussia Dortmund.

Il giovane centrocampista, approdato in Germania a parametro zero dopo essere cresciuto nelle giovanili del Psg, arriverebbe a Torino in prestito con diritto di riscatto. Non sembra poter fare già al caso della prima squadra. Si tratta, come lo definisce la Gazzetta dello Sport, di un colpo in prospettiva, che per ora andrà a dare manforte alla Next Gen, la squadra B bianconera che quest’anno giocherà nel girone B della Serie C. Il calciatore ha un contratto fino al 2025: l’idea sarebbe quella di riscattarlo a 4 milioni di euro.