Juventus, bye bye Bonucci: sorpasso definitivo

Quando mancano pochi giorni alla conclusione del calciomercato in caso Juventus si lavora ancora per acquisti e cessioni.

Siamo ormai entrati nella fase conclusiva del mese di agosto e la finestra di trasferimenti estivi è ancora pronto a regalare delle novità in casa bianconera. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli lavora a 360 gradi per portare a Torino dei rinforzi graditi a mister Allegri, un compito nient’affatto semplice.

La Juventus ha iniziato nel migliore dei modi il campionato di serie A andando a vincere con pieno merito sul campo dell’Udinese. Ma siamo soltanto all’inizio di un cammino verso lo scudetto che si preannuncia lungo e tortuoso per Chiesa e compagni. Serviranno altri rinforzi per sognare in grande. Possibili novità in entrata nel corso degli ultimi giorni dipenderanno anche dalle cessioni che la società riuscirà ad effettuare. Cessioni che servono per recuperare un tesoretto economico da reinvestire in altre operazioni ma allo stesso tempo anche per alleggerire il monte ingaggi che continua a rimanere alto.

Juventus, Bonucci tra Union Berlin e Lazio

Una delle cessioni che la Juventus pare destinata a compiere nei prossimi giorni è quella del difensore Leonardo Bonucci. Che non rientra più nei piani del club e dunque dovrà trovare una nuova sistemazione se vorrà essere ancora protagonista in campo. Per l’esperto centrale sembrano restare in piedi ancora due piste, anche se non si escludono sorprese.

Come riportato da Gianluca Di Marzio si sarebbero infatti riaperte le possibilità di vedere Bonucci in Bundesliga con la maglia dell’Union Berlin. Il club della capitale infatti continua a rimanere molto interessato al calciatore bianconero. Che però vorrebbe rimanere probabilmente in serie A e attende dei segnali dalla Lazio. I colloqui con i biancocelesti sembrano vivere una fase di stallo. Nei prossimi giorni dunque il difensore ed ex capitano della Juve sarà chiamato a prendere l’importante decisione legata al suo futuro.