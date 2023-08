Centrocampo tutto francese: la Juventus se lo regala con un colpo di coda

Le manovre di calciomercato in casa Juventus non si fermano anche quando mancano pochi giorni al gong conclusivo delle trattative.

Il campionato è iniziato e per i tifosi bianconeri sono arrivate delle ottime notizie perché i ragazzi di Massimiliano Allegri sono riusciti a conquistare l’intera posta in palio sul campo dell’Udinese. Un risultato che fa classifica ma anche morale, oltre che dare fiducia per i prossimi impegni di campionato.

La missione della Juventus è chiara ed è quella di riuscire a conquistare quello scudetto che ormai a Torino manca da diversi anni. La rosa è di buona qualità ma probabilmente manca ancora qualche innesto per far sognare in grande la tifoseria bianconera. Per questo motivo fino alla fine del mese è lecito attendersi ancora qualche movimento in entrata da parte del direttore sportivo Giuntoli, che però dovrà trovare una collocazione anche a tutti quei giocatori che non rientrano nei piani tecnici del club.

Juventus, Diarra dello Strasburgo nel mirino se parte McKennie

Dunque fari puntati sul calciomercato anche nei prossimi giorni, quando potrebbero essere portate a termine delle trattative in entrata o in uscita. Perché non è nemmeno da escludere che la Juventus possa prendere in considerazione l’ipotesi di far partire dei giocatori qualora arrivassero delle offerte convincenti e economicamente valide.

Uno dei calciatori che nel corso delle scorse settimane sembrava essere in partenza è l’americano Weston McKennie. Elemento però sul quale Allegri sembra voler contare visto che lo ha mandato in campo nella ripresa per un tempo contro l’Udinese. Ad ogni modo per la Juventus non c’è nessun calciatore incedibile, ecco perché non è da escludere una sua partenza. Certo è che in caso dell’addio dell’americano i bianconeri si troverebbero costretti a tornare sul mercato per trovare il suo sostituto. Che, come specificato dal giornalista Giovanni Albanese, potrebbe essere Diarra, mediano dello Strasburgo.