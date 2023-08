Calciomercato Juventus, scambio per Vlahovic: è finita, accordo con il bomber

Adesso i termini sembrano decisamente cambiare per i blues e per Lukaku: tutto quello che potrebbe succedere nella trattativa.

Il calcio europeo è stato scosso da una notizia inaspettata: Romelu Lukaku, l’attaccante di spicco del Chelsea, lascerà il club ma senza essere coinvolto in uno scambio con Dusan Vlahovic della Juventus.

Le ultime indiscrezioni parlano chiaro, adesso, l’operazione prenderà questa piega. Questo inaspettato colpo di scena ha lasciato i tifosi e gli esperti di calcio in tutto il mondo sorpresi e anche entusiasti, soprattutto quelli della Juventus che non volevano perdere il proprio bomber serbo. Dunque, adesso, potrebbe esserci comunque un assalto a Lukaku ma senza il coinvolgimento di Dusan Vlahovic.

Lukaku via dal Chelsea ma senza scambio

Dopo un breve ritorno al Chelsea, Romelu Lukaku lascerà il club londinese ma non tramite scambio come si era già vociferato settimane fa. Lukaku è tornato al Chelsea dopo il prestito annuale all’Inter, e dopo aver giocato con successo per il club nerazzurro. Tuttavia, il suo secondo periodo al club inglese sarà relativamente breve.

Ciò che rende ancora più sorprendente questa situazione è che non c’è stato alcuno scambio coinvolgente Dusan Vlahovic della Juventus come si vociferava mesi addietro. In precedenza, erano circolate voci che indicavano che Lukaku avrebbe potuto essere coinvolto in uno scambio con il giovane attaccante serbo. Tuttavia, sembra che questa ipotesi sia stata, attualmente, smentita. L’addio di Romelu Lukaku al Chelsea senza uno scambio con Dusan Vlahovic alla Juventus ha scosso il mondo del calcio e lasciato molti a chiedersi quale possa essere il suo prossimo passo. Nonostante la sorpresa e le speculazioni, il calcio è noto per essere imprevedibile, e solo il tempo dirà quale sarà il futuro dell’attaccante belga e quale squadra avrà la fortuna di contare sul suo talento e la sua abilità nel prossimo capitolo della sua carriera. Non è da escludersi, comunque, un assalto dei bianconeri anche con la presenza di Dusan Vlahovic in rosa.