Calciomercato Juventus, UFFICIALE: il 17 per la prima volta

Si lavora sodo in casa Juventus quando ormai il mese di agosto sta per volgere al termine. Cosa bolle in pentola?

I bianconeri sono impegnati su due fronti. Da un lato c’è mister Allegri che con i suoi ragazzi vuole proseguire a marciare verso lo scudetto. La vittoria ottenuta con pieno merito sul campo dell’Udinese dà sicuramente maggiore sicurezza in vista del futuro e regala entusiasmo ad una tifoseria che ha bisogno di sognare.

L’allenatore della Juventus aspetta delle novità da parte della società nel corso di questi ultimi giorni di agosto che porteranno alla conclusione delle trattative estive di calciomercato. A breve la rosa sarà definitiva, con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli che è impegnato in queste ore su più fronti. La dirigenza infatti ha ancora da effettuare alcuni acquisti e cessioni. Queste ultime serviranno a recuperare delle importanti risorse economiche allo stesso tempo anche ad alleggerire il monte ingaggi.

Juventus, Iling Jr destinato a rimanere a Torino

L’intenzione del club, e non è certo una novità, è quella di voler puntare sempre più sulla linea verde. Che tante soddisfazioni ha già dato nella scorsa stagione e altre è destinata a regalarne in quella appena iniziata. Qualche giovane talento sarà prestato altrove, altri invece rimarranno alla corte di Allegri pronti a cercare spazio.

Il nostro nuovo numero 1⃣7⃣🔥🆕 pic.twitter.com/7CoJNWWhWW — JuventusFC (@juventusfc) August 22, 2023

Uno di questi è Iling Jr. L’esterno sembra godere della massima stima di Allegri e la Juventus ha “ufficializzato” che vestirà la maglia numero 17. Un indizio del fatto che il calciatore alla fine dovrebbe rimanere a Torino. Questo nonostante le offerte per lui non manchino di certo. Prima si è parlato dell’Atalanta e dell’attenzione di alcuni club di Premier League. Anche se c’è ancora il Bologna in pressing per far cambiare idea alla Juve prima del gong finale del mercato.