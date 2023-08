Calciomercato Juventus, UFFICIALE: attaccante ceduto in prestito

Ultimi giorni di calciomercato ma questo finale del mese di agosto si preannuncia davvero bollente per la Juventus ma non solo.

Il campionato è già iniziato e i bianconeri sono riusciti nell’obiettivo di partire con il piede giusto, andando a vincere con pieno merito sul campo dell’Udinese. Ora bisogna proseguire su questa strada nel tentativo di mettersi subito davanti alle altre big e rincorrere l’ambito scudetto.

Nel frattempo però bisogna continuare a monitorare in casa Juventus anche quello che potrebbe accadere in chiave mercato. Perché al gong finale mancano ancora diversi giorni e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli lavorerà per migliorare l’organico affidato al tecnico livornese. Chi arriverà? Molto dipenderà da quel che accadrà in chiave cessioni. Prima di poter operare in entrata infatti c’è da piazzare chi non rientra nei piani dell’allenatore.

Juventus, Felix Correia va in prestito al Gil Vicente

Continuano dunque le partenze in casa bianconera, con la società che è impegnata a definire le cessioni. Volte a recuperare delle risorse economiche, vero, ma anche volte a dare la possibilità ad alcuni giovani di mettersi in mostra altrove. Dove, avendo più spazio, possono giocare con continuità e migliorare le loro qualità.

Ufficiale | Felix Correia si trasferisce in prestito al @GilVicente_fc fino a giugno 2024. In bocca al lupo, Felix! 💪 pic.twitter.com/KU9maJ5H7t — Juventus Next Gen (@JuventusNextGen) August 22, 2023

Non ci sono più dubbi sul fatto che Felix Correia lascerà Torino. L’attaccante della Next Gen infatti è stato ufficialmente ceduto in prestito al Gil Vicente fino a giugno 2024. Per lui dunque una nuova esperienza nel campionato portoghese, con la speranza che nei prossimi mesi possa riuscire a segnare più gol possibili. Poi alla fine della stagione si tireranno le somme e probabilmente si deciderà in modo definitivo quello che sarà il suo futuro.