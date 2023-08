Batticuore Juventus: bomber in clausola, nuovo colpo di scena

La Juventus guarda avanti con fiducia e nel frattempo cerca di definire le ultime situazioni legate a questo calciomercato estivo.

Mancano ormai solamente pochi giorni alla conclusione dei trasferimenti estivi e tutte le squadre si stanno dando da fare per riuscire a completare nel migliore dei modi il loro organico. I bianconeri non sono da meno, e i tifosi si attendono ancora qualche novità legata all’organico affidato a Massimiliano Allegri.

L’impressione è che manca ancora qualche tassello ma ogni movimento in entrata sarà legato alla cessione che il DS Giuntoli riuscirai ad effettuare in quest’ultimo scorcio di tempo. Nel frattempo la Juventus dovrà concentrarsi esclusivamente sul campionato di serie A. I bianconeri hanno iniziato nel migliore dei modi il loro cammino in questa stagione riuscendo a vincere con autorità sul campo dell’Udinese. È chiaro però che per poter lottare per lo scudetto non bisognerà commettere passi falsi nelle sfide successive.

Juventus, accordo con Morata ma…

Al momento la priorità della dirigenza è quella di riuscire a trovare un rinforzo in attacco. Anche perché, come detto, le manovre di mercato della Juve sono tutt’altro che finite. Le cessioni che potrebbero verificarsi nel corso dei prossimi giorni potrebbero innescare un vero e proprio effetto domino. E oltre a quello di Lukaku c’è anche un altro nome che sta tornando di moda.

E’ quello di Alvaro Morata, per il quale non si esclude l’ennesimo ritorno alla Juventus. Del resto l’amore del bomber spagnolo per Torino è risaputo. Sky Sport racconta come il centravanti iberico sia stato di fatto bloccato dalla dirigenza per un trasferimento in Italia nel momento in cui potrebbe arrivare un’offerta a titolo definitivo per Moise Kean. L’Atletico Madrid però starebbe premendo per eliminare la clausola rescissoria legata al calciatore. Un modo per cautelarsi, perchè senza la clausola Morata rimarrebbe sicuramente alla corte di Simeone.