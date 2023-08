Calciomercato Juventus, scambio al rintocco del gong: 40 milioni per Giuntoli

Adesso nulla va sottovalutato, possibile, nuovo assalto dei blues allo scadere del gong: tutti i dettagli dell’operazione.

Giuntoli sta lavorando affinché si costruisca la squadra ideale per la Juventus seguendo una filosofia ben chiara. Bisogna salvaguardare il bilancio e rendere una squadra competitiva che segua la filosofia voluta dal mister. In tal senso, dunque, l’operazione dello scambio in attacco è tuttora possibile.

Come comunica ‘Giovanni Albanese’,’ l’avvincente periodo di calciomercato sta giungendo al suo epilogo, ma sembra che le sorprese non siano ancora finite. Le ultime 48 ore potrebbero riservare una svolta significativa, con il Chelsea che potrebbe riaprire le trattative con la Juventus per un affare di scambio che coinvolge due attaccanti di rilievo: Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku.

Chelsea può ancora intervenire: 48 ore per decidere lo scambio Lukaku – Vlahovic

Le recenti indiscrezioni suggeriscono che il Chelsea potrebbe rivalutare l’offerta dei bianconeri e per evitare di trovarsi un esubero davvero costoso nella stagione già iniziata, sarebbe disposto a soddisfare le richieste della Juventus, che chiede un conguaglio di 40 milioni di euro per portare a termine questa potenziale operazione.

Dusan Vlahovic, giovane attaccante serbo, è da tempo sotto i riflettori dei principali club europei grazie alle sue eccezionali abilità in area di rigore. Romelu Lukaku, d’altro canto, è un attaccante di esperienza con una comprovata capacità di segnare gol a livello di club e nazionale. L’idea di uno scambio tra questi due giocatori ha il potenziale per cambiare il volto di entrambe le squadre coinvolte. Ma i tifosi, soprattutto, non sembrano convinti di questa operazione. Vlahovic è un giovane promettente ed ha già dato dimostrazione di essere in forma, segnando, per altro, un gol già nella prima giornata di campionato, nella trasferta di Udine. Dunque, adesso, queste 48 ore potrebbero, davvero, essere infuocate. D’altra parte, Lukaku ha già fatto capire che vuole solo la Juventus e nessun’altra squadra.