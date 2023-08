“Non un euro in più”: Giuntoli scuote la Juve, l’ultimatum è una ‘sentenza’

Giuntoli detta il prezzo e non intende scendere a compromessi. Adesso la trattativa è chiara: tutti i dettagli dell’operazione.

Il neo direttore sportivo ha dato dimostrazione già di avere il phisique du role ideale per essere parte della dirigenza bianconera. Il calciomercato è spesso teatro di negoziati sotterranei e tattiche delicate, e la vicenda legata a Domenico Berardi ne è l’ultima testimonianza.

La Juventus, guidata da Giuntoli, è entrata in scena con una proposta per il talentuoso attaccante del Sassuolo. Tuttavia, l’affare ha preso una piega inaspettata quando Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rialzato la posta.

Giuntoli non intende pagare di più: Carnevali avvisato

Nelle trattative di mercato, la pazienza e la strategia sono fondamentali. La Juventus, sotto la guida del nuovo direttore sportivo Giuntoli, è tornata a interessarsi di Domenico Berardi, offrendo una proposta al Sassuolo. Tuttavia, il corso degli eventi ha dimostrato che questa trattativa sarebbe stata tutto tranne che lineare.

Carnevali, figura di spicco nell’amministrazione del Sassuolo, ha dimostrato di essere un negoziatore abile e deciso. Dopo aver ricevuto la proposta della Juventus, ha alzato la posta, rendendo l’affare meno agevole di quanto potesse sembrare inizialmente. Questo gesto ha messo in luce la sua volontà di ottenere il massimo vantaggio per il suo club. Tuttavia la Juventus non ha voluto scendere a compromessi e, non intende pagare di più rispetto alla proposta fatta inizialmente. Per questo motivo, ora, la trattativa è ad un punto morto, nonostante le volontà dello stesso giocatore di volere a tutti i costi il bianconero come prossimo colore della sua maglia. Il neo dirigente bianconero, dopo aver fatto leva sulla determinazione di Berardi a seguire l’interesse della Juventus, ha mostrato una posizione di fermezza nei confronti delle richieste rialzate del Sassuolo. La sua fuga improvvisa dal tavolo dei negoziati sembra suggerire che la Juventus sia disposta a rimanere sulla sua posizione, indipendentemente da eventuali ulteriori mosse.