Doppio intreccio Lukaku: Juve-Mourinho, svolta imminente

C’è una novità su questa telenovela dell’estate: ecco le ultimissimi notizie di calciomercato sul futuro di Romelu Lukaku, la svolta può arrivare grazie all’asse Juventus Roma.

Il momento è assai delicato e questi ultimi giorni di calciomercato Romelu Lukaku attende una svolta definitiva che può arrivare grazie all’asse Juventus Roma: ecco tutti i dettagli su questa trattativa che potrebbe svilupparsi da qui a breve.

Nuovi aggiornamenti in merito al destino di Romelu Lukaku, fuori rosa al Chelsea. L’attaccante belga spinge per tornare in Serie A e nel frattempo si allena con l’Under 21 del club inglese. Intanto, i suoi agenti sono a lavoro per accontentarlo e trovare una soluzione adeguata. Nelle ultime ore sono emerse nuove notizie sull’arrivo alla Juventus di Lukaku: le parti hanno già concordato i termini economici, sul piatto c’è un ricco triennale da 11 milioni a stagione. Per favorire questa operazione servirà la cessione di un attaccante. A sorpresa, la Roma può sbloccare l’impasse e favorire questo acquisto.

Calciomercato Juventus: assist da Roma, si sblocca l’affare Lukaku?

Non è un mistero che il club giallorosso sia alla spasmodica ricerca di un nuovo attaccante. Mourinho attende il sostituto di Tammy Abraham, attualmente ai box per infortunio. L’ipotesi Zapata sembra ormai tramontata, adesso la Roma potrebbe decider di virare su un bomber della Juventus. Una cessione, questa, che potrebbe favorire l’arrivo in bianconero di Romelu Lukaku che attende una svolta da Torino.

Sono giorni cruciali per quanto riguarda il futuro di Romelu Lukaku che resta in attesa di una chiamata da Torino. Giuntoli è a lavoro per sbloccare la trattativa con il Chelsea: le parti hanno allacciato nuovamente i contatti per provare a risolvere l’impasse. La svolta può arrivare grazie alla cessione di Moise Kean alla Roma. E’ questa l’ipotesi rilanciata da un giornalista del Quotidiano del Sud, che attraverso il suo profilo X ha reso noto i dettagli di questa pazza idea del club giallorosso. Tiago Pinto potrebbe decidere di puntare sull’attaccante italiano per rinforzare il proprio reparto offensivo. Un profilo in linea con il progetto tecnico della Roma.