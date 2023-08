Lukaku a prezzo di saldo: svolta Juventus, hanno detto sì

Mancano ancora diversi giorni alla conclusione del calciomercato e in casa Juventus sono tante le trattative aperte sul tavolo.

La sessione estiva dei trasferimenti si concluderà alla fine del mese e tanto lavoro attenti ancora il direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli. Che ormai è al lavoro da settimane per far sì che la rosa affidata nelle mani di Massimiliano Allegri possa essere sempre più competitiva e vincente.

Non è da escludere dunque che nel corso dei prossimi giorni possa arrivare qualche altro rinforzo alla corte dell’allenatore della Juventus. Che in ogni caso è anche impegnato sul fronte delle cessioni. Riuscire a trovare una collocazione a quei giocatori che non rientrano nei piani sarebbe molto importante dal punto di vista economico. Non solo perché consentirebbe di recuperare un tesoretto, ma anche perché in questo modo la società potrebbe abbassare il monte degli ingaggi. Fari puntati dunque su tutte le trattative intavolate.

Juventus, il Chelsea abbassa le pretese per il belga

La più importante, nemmeno a dirlo, è quella che riguarda Romelu Lukaku. Ormai accostato alla Juve da diverse settimane, ma la sua situazione non si sblocca. Quel che pare chiaro è che la volontà del calciatore, dopo aver lasciato l’Inter, è quella di continuare la sua avventura nel campionato di serie A.

E’ infatti sempre più ai margini del Chelsea e anzi presto potrebbe cambiare qualcosa, visti i rumors che arrivano dall’Inghilterra. La fine del calciomercato è sempre più vicina e per questo motivo, come scrive “Standard”, il club londinese potrebbe accontentarsi di circa 35 milioni di sterline per lasciarlo partire. Cifra lontana dall’investimento fatto per strapparlo all’Inter. La Juventus dunque sarebbe ancora in corsa per portarlo a Torino, magari però con un’altra formula. Anche la Roma sembra osservare con attenzione l’evoluzione sul futuro del calciatore belga, che non vorrebbe andare in Arabia e allo stesso tempo sa che al Chelsea per lui non ci sarebbe spazio.