Offerta da 43 milioni di euro: così lo “fregano” alla Juve

Il primo assalto, due settimane fa, non era andato a buon fine. La Fiorentina aveva subito rispedito al mittente la proposta del Brentford, che si aggirava attorno ai 30 milioni. L’allenatore viola, Vincenzo Italiano, continua a ritenerlo al centro del suo progetto tecnico e privarsene a pochi giorni dall’inizio del mercato, soprattutto senza avere tra le mani il possibile sostituto, potrebbe rivelarsi deleterio.

Stiamo parlando di Nico Gonzalez, esterno d’attacco argentino che dall’estate 2021 veste la maglia del club gigliato. L’ex Stoccarda ha diversi estimatori in Premier League, ormai diventata una sorta di “La Mecca” per qualunque calciatore, ma chi sembra disposto a fare sul serio sono le Bees, la grande rivelazione degli ultimi due campionati. Il Brentford, che quest’anno sogna l’Europa e vuole provare ad alzare l’asticella, ha messo nel mirino il calciatore cresciuto nell’Argentinos Juniors. Nelle ultime ore c’ha riprovato, alzando – e non di poco – l’offerta precedente, al fine di ammorbidire la posizione della Viola. I londinesi, secondo l’esperto di calciomercato internazionale, hanno messo sul piatto circa 43 milioni di euro per convincere la Fiorentina a liberare Gonzalez.

Offerta da 43 milioni di euro, il Brentford ci riprova per Gonzalez: Viola su Berardi?

Dalle prime indiscrezioni sembra che il club di proprietà di Rocco Commisso sia pronto a rispondere picche davanti alla nuova proposta del Brentford. L’entourage del calciatore, come riporta Fiorentina.it, avrebbe smentito le voci relative al loro assistito.

Nell’ultima settimana di mercato, tuttavia, tutto può ancora succedere. E se la Fiorentina dovesse cambiare idea e privarsi di uno dei suoi gioielli, a quel punto potrebbe presentarsi dal Sassuolo con in mano la cifra richiesta dall’amministratore delegato Giovanni Carnevali per Domenico Berardi. La Viola, così come la Juventus, è una delle principali pretendenti per il capitano neroverde, momentaneamente tolto dal mercato dopo l’incomprensione, se così vogliamo definirla, tra gli emiliani e la Signora, proprio quando sembrava che l’affare potesse finalmente andare in porto.