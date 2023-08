Scambio Vlahovic-Lukaku, è successo nella notte: nuovo colpo di scena

Scambio Vlahovic-Lukaku, la Juventus ha riavviato i contatti con il Chelsea per il centravanti belga. Allegri lo vuole a Torino così come Giuntoli

Alla fine delle trattative di mercato mancano pochi giorni e la Juventus non ha ancora chiuso la porta a quella che dovrebbe essere l’operazione più importante: Lukaku in bianconero. L’accordo con il giocatore, come sappiamo, c’è da diverso tempo. E anche quello con il Chelsea è pressoché fatto. Quello che manca, al momento, è l’uscita di Vlahovic. Sì, solamente in questo modo potrebbe arrivare il belga.

Sembrava, onestamente, un’operazione morta e sepolta ma secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina che ha lanciato appunto questa indiscrezione ormai diverse settimane fa, nella notta si sono riaperti i contatti tra le parti per cercare di capire come chiudere l’affare. Ovviamente c’è un solo modo, ad oggi, per farlo, a meno che non si pensi ad un attacco formato appunto dall’ex Inter e da Vlahovic: e questo modo sarebbe uno scambio con il serbo che, la Juve ha pure proposto, ma per il quale non si è trovato l’accordo per la questione economica. Troppo bassa l’offerta cash dei Blues per convincere la Vecchia Signora. In ogni caso la notizia è la riapertura dell’operazione. Che sembrava saltata, invece è ancora viva.