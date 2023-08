Tentazione “diabolica”, scambio Juve-Milan: ecco cosa sta succedendo

Tentazione “diabolica”, scambio clamoroso ad una settimana dalla fine del mercato: è ormai finito dietro nelle gerarchie di Pioli.

Quasi tutte le pretendenti allo scudetto hanno esordito con una vittoria nella Serie A che ha riaperto i battenti nello scorso fine settimana. La Juventus è partita forte e tra le big è probabilmente quella che ha più impressionato. Gli uomini di Massimiliano Allegri avevano già chiuso la pratica Udinese nel primo del match dello stadio “Friuli”, terminato 3-0.

Nella ripresa, poi, la Signora è calata dal punto di vista fisico, tornando ad essere fin troppo passiva. Un atteggiamento che, tuttavia, non ridimensiona l’ottima prima frazione di gioco, in cui si è vista una Juventus finalmente aggressiva e volenterosa, encomiabile nel pressing sui portatori di palla avversari. L’altra big che non ha deluso le attese è il Milan. Sui rossoneri aleggiava più d’un dubbio a causa dello stravolgimento della rosa, rivoluzionata dopo la cessione di Sandro Tonali, acquistato dal Newcastle per oltre 70 milioni di euro. L’amministratore delegato Giorgio Furlan, insieme ai suoi collaboratori, a quel punto si sono sbizzarriti, rinforzando la rosa a disposizione di Stefano Pioli con tanti giocatori di spessore.

Tentazione “diabolica”, prende quota lo scambio Saelemaekers-Kean

Nella prima uscita il suo Milan è stato promosso. Il Diavolo ha espugnato un campo non facile come quello di Bologna con i gol di Giroud e del nuovo acquisto Pulisic.

L’ex Chelsea ha dimostrato che in Serie A può essere determinante, ma la vera sorpresa è stata la prestazione del centrocampista Reijnders, arrivato dall’Az Alkmaar. Nelle nuove gerarchie non sembra esserci più posto per Alexis Saelemaekers, neanche convocato per la prima di campionato. Segno evidente che il belga non fa più parte del progetto di Pioli, o perlomeno non è più centrale. Secondo il quotidiano Libero, non è da escludere che Saelemaekers possa rientrare in un’operazione che lo porterebbe a Torino, sponda Juve, in cambio di Moise Kean, giocatore che dà l’impressione di avere le valigie in mano.