Un’altra stella a un passo dall’Arabia Saudita: ora la Juventus trema

Un’altra stella a un passo dall’Arabia Saudita, accordo vicino: sia il club che il giocatore avrebbero detto sì all’Al-Ittihad.

In realtà lo stanno tentando da un bel po’. E non è escluso che in questi ultimi giorni di mercato – sebbene quello saudita chiuderà i battenti più tardi rispetto al resto d’Europa – sciolga le riserve e decida, dopo sei anni, di fare le valigie e lasciare l’Inghilterra.

Dopo Cristiano Ronaldo, Benzema e Neymar potrebbe il turno di Mohamed Salah. La Saudi Pro League si prepara dunque ad accogliere un altro campionissimo: l’egiziano andrebbe a rinforzare la rosa dei campioni in carica, l’Al-Ittihad, che può contare già su giocatori del calibro di Benzema, Fabinho e Kanté. Alla base della scelta, oltre ovviamente a quelle economiche, ci sarebbero anche motivazioni religiose. Salah infatti è di fede musulmana – si inginocchia verso la Mecca ogni volta che segna un gol – e oltretutto si avvicinerebbe dal punto di vista geografico al suo paese, l’Egitto. L’offerta è sul piatto e, stando a quanto riporta Sportitalia, sia il Liverpool che il giocatore avrebbero ormai detto sì ai milioni arabi.

Un’altra stella a un passo dall’Arabia Saudita, Salah raggiunge Benzema: i Reds su Chiesa

A quel punto i Reds avrebbero pochi giorni di tempo per trovare un suo sostituto. Servirà un nome grosso per colmare il vuoto lasciato dal loro giocatore più rappresentativo.

E non è detto che non si possano fiondare su quel Federico Chiesa che il Liverpool segue con attenzione da tempo, soprattutto ora che è tornato a brillare con la maglia della Juventus. Ad Udine l’ex canterano della Fiorentina ha dimostrato di poter essere l’uomo in più della squadra di Massimiliano Allegri ma se dovesse pervenire un’offerta monstre dall’Inghilterra il club bianconero potrebbe vacillare. In questa Juve, infatti, al momento non esistono giocatori incedibili.