Calciomercato Juve, dalla promessa ai fatti: “Offerta ufficiale, niente 30 milioni”

Aggiornamenti di calciomercato sulla Juventus: c’è l’annuncio riguardo la nuova offerta dei bianconeri che metteranno sul piatto tanti soldi per strappare al club il giocatore.

Sta entrando nel vivo il mercato della Juve che in questi ultimi giorni proverà a regalare a Max Allegri qualche altro colpo. L’obiettivo della dirigenza è accontentare il tecnico e provare ad alzare l’asticella migliorando la rosa a disposizione del tecnico. Ecco chi potrebbe arrivare.

C’è una novità di calciomercato riguardo la Juventus: Giuntoli è pronto a presentare una nuova offerta al Sassuolo per provare a prendere Domenico Berardi che resta un pallino della società bianconera. Ecco le ultimissime riguardo questa nuova proposta da presentare al club neroverde.

Calciomercato Juventus: nuovo tentativo per Berardi, le ultime

Nonostante le smentite di rito da parte dell’ad Carnevali, che nei giorni scorsi ha tolto ufficialmente dal mercato Berardi, Juventus e Sassuolo continuano a dialogare per trovare la quadra sul capitano dei neroverdi che spera di cambiare maglia nel corso di questa sessione estiva 2023. Ecco le ultimissime su questa nuova proposta della Juventus che ha garantito agli agenti del ragazzo di presentare un’offerta in tempi rapidi per provare a riaprire la trattativa.

“La Juventus ha promesso all’entourage di Berardi che presenterà una nuova offerta al Sassuolo a ridosso del weekend, anche per ristabilire i contatti col club neroverde. L’offerta che la Juventus presenterà a breve al Sassuolo per Berardi non sarà di 30M€ (richiesta del club neroverde, ndr)”, così il giornalista Luca Momblano a Juventibus.