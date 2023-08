Calciomercato Juventus, scambio in Ligue: è saltato tutto

By

La Juventus al setaccio della critica. A pochi giorni dalla fine del calciomercato si tirano le somme riguardanti la società bianconera e il mercato di Giuntoli.

Se ti chiami Juventus sai di avere gli occhi sempre puntati addosso. Questa è una di quelle stagioni dove la società Juventus, la squadra Juventus sono, e saranno, costantemente monitorate. Per quello che accaduto la passata stagione e per quello che, necessariamente, dovrà accadere in questa.

Il giornalista Luca Momblano ha fatto il punto dell’attuale situazione della Juventus partendo, ovviamente, dal mercato. Secondo Momblano per la Juventus questo è un mercato particolare. Il nuovo direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, era perfettamente a conoscenza delle priorità della società, ovvero quella di impostare un mercato che ponesse il bilancio in primo piano.

Il mercato che aveva in mente Giuntoli era forse un po’ diverso da quello si sta realizzando. Alcuni profili, come Lukaku, sono scelte dettate dall’allenatore che il dirigente bianconero tenterà in tutti i modi di accontentare. Il mercato dell’ex direttore sportivo del Napoli è rivolto a profili come l’esterno destro Holm, da tempo ai primi posti nella sua lista.

Ma il vero mercato che ha in mente il nuovo direttore tecnico per la nuova Juventus è decisamente un altro.

La Juventus di Giuntoli, secondo Luca Momblano

Cristiano Giuntoli ha impiegato qualche giorno per studiare la Juventus. E da lì è partito il suo piano per cambiarla. Secondo Luca Momblano questo è il mercato in cui Giuntoli sta cercando di puntellare la Juventus che verrà.

Per questo i profili più attenzionati sono Habib Diarra dello Strasburgo o Abdoulaye Kamara del Borussia Dortmund. Parlando dei giovanissimi profili particolarmente interessanti del mercato europeo ecco che Momblano ha lanciato un’interessante indiscrezione di mercato. La Juventus, infatti, sarebbe sulle tracce di Eliesse Ben Seghir, numero 7 del Monaco, classe 2005.

Momblano ha spiegato come l’operazione Zakaria avrebbe dovuto avere un costo più alto di 20 milioni euro più bonus “ma la Juventus avrebbe rinunciato ai bonus e avrebbe prenotato sostanzialmente il 2005 e grande talento del Monaco Ben Seghir“. La Juventus lo avrebbe preso subito all’interno dell’operazione Zakaria ma in quel caso vi sarebbero sorte disparità riguardo la valutazione del giocatore.

La Juventus lo avrebbe valutato attorno ai 10 milioni di euro, il Monaco decisamente di più. Comunque sul talento del Monaco la Juventus è decisamente “in pole position“. E’ questo il progetto Giuntoli, basato sui giovani talenti che domani non potrebbero essere acquistati per via dei costi proibitivi. Occorre arrivare prima degli altri. Diarra, Kamara, Ben Seghir rappresentano la nuova regola della Juventus, Lukaku è l’eccezione.