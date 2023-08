Calciomercato Juventus, uscita allo scoperto: “Ci piace”

Calciomercato Juventus, il club esce allo scoperto: “Ci piace”. Ecco quello che potrebbe succedere nel corso degli ultimi giorni di mercato

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, è uscito allo scoperto. Il dirigente ha parlato a Monza News di Miretti, il centrocampista della Juventus che è nel mirino del club lombardo.

“Miretti? Ci piace, ma non è detto che la Juventus lo lasci partire. Siamo pronti ad alternative, abbiamo altre 2/3 idee”. Interesse confermato, ma c’è pure la possibilità insomma che i bianconeri tengano il centrocampista che contro l’Udinese ha giocato dal primo minuto. E che ha fatto oggettivamente bene. Non solo: Allegri vede il giocatore, lo ha lanciato senza nessuna remora lo scorso anno e potrebbe mandarlo in campo con una certa continuità anche in questa stagione, soprattutto se Pogba dovesse confermare i problemi fisici avuti lo scorso anno.

Calciomercato Juventus, Galliani vuole Miretti

Vedremo quello che succederà attorno alle prestazioni del giovane centrocampista bianconero che in caso di addio potrebbe aprire anche le porte ad un assalto a Lukaku. Sì, la Juventus a quanto pare potrebbe cercare di prendere il centravanti del Chelsea anche con un’uscita in un’altra zona del campo, e non solo lì davanti.