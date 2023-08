Ci ha dato un taglio e ora è pronto a firmare: la Juventus l’ha fatto ancora

C’è l’annuncio riguardo il futuro del calciatore: svolta improvvisa che cambia i piani del club che adesso è pronto a chiudere l’accordo, per la gioia di Max Allegri.

Cambio di passo, in tutti i sensi, in casa Juventus. Sotto il punto di vista tecnico Massimiliano Allegri, insieme al suo staff, ha introdotto nuove metodologie che hanno subito colpito – in positivo – i tifosi bianconeri che hanno assistito ad una super prestazione dei bianconeri nella trasferta di Udine. Un 3-0 netto che ha permesso alla squadra di iniziare bene questo campionato di Serie A 2023-2024. Adesso l’obiettivo è trovare la giusta continuità per centrare l’obiettivo stagionale. Intanto, arrivano delle novità sul fronte calciomercato: ecco tutti i dettagli in merito alla firma del calciatore che è pronto a legarsi alla Juventus.

Nuove indiscrezioni di calciomercato riguardo la Juventus che ha iniziato nel migliore dei modi questa stagione. Ci sono delle novità in merito ai colpi in entrata e anche a quelli in uscita perché da qui alla fine della sessione estiva 2023 ci saranno altri movimenti. Ecco quando arriverà la firma del calciatore che è finito nel mirino di tantissime società: Allegri ha deciso il futuro del calciatore, svelati tutti i dettagli.

Calciomercato Juventus: l’annuncio sulla firma, ecco quando arriverà

Il ritiro ha offerto la possibilità a tantissimi giovani di mettersi in mostra in Prima Squadra. L’occasione è stata sfruttata al meglio da alcuni di loro con Allegri che è rimasto sorpreso da un paio di talenti dell’Under 23 e non solo. Non è un caso, infatti, che giocatori come Soulé, Iling, Miretti, Huijsen o Nicolussi Caviglia siano rimasti ancora alla Continassa. Il tecnico è pronto a puntare su di loro. Tra questi calciatore c’è anche il classe 2005 Kenan Yildiz: svelato il futuro del calciatore che è molto richiesto in questa fase di calciomercato.

Secondo Gazzetta.it, la Juventus ha in programma un incontro per discutere del rinnovo di contratto di Kenan Yildiz. Il diciottenne, che ha il contratto in scadenza nel 2025, ha migliorato le sue qualità nel corso del ritiro estivo 2023 conquistando un posto in Prima Squadra. Già in autunno potrà arrivare la fumata bianca per buona pace di Massimiliano Allegri che è rimasto folgorato dal talento del classe 2005 che ha già fatto il suo esordio in Serie A nell’ultima partita di campionato contro l’Udinese. Allegri nel post partita ha parlato anche del giocatore invitandolo a “darsi un taglio”, ai capelli. E il giocatore ha subito accontentato il proprio allenatore visto che qualche giorno più tardi è spuntata sui social una foto insieme ad un noto barbiere. L’idea della società è quello di tenerlo a Torino, il giovane attaccante non andrà via in prestito e resterà per tutta la stagione alla Continassa sfruttando le occasioni che Allegri gli concederà.