Juventus, frecciata al veleno di Di Maria: “Le parole non valgono molto”

Ultimi giorni di calciomercato che si stanno facendo sempre più bollenti. Non solo in casa Juventus, ovviamente, tutti sono a caccia dell’affare.

Il campionato è già iniziato ma le trattative sono ancora aperte. E fino all’ultimo secondo tutte si daranno da fare per rinnovare e rinforzare il loro organico. Nel frattempo c’è da dire che l’undici di Allegri ha fatto vedere decisamente buone cose nel corso delle ultime settimane. Esordendo con una bella vittoria sul campo dell’Udinese.

Il sogno è quello di conquistare lo scudetto, ma non sarà affatto semplice. Quel che appare chiaro è che comunque potrebbe servire ancora qualche volto nuovo per completare un organico comunque competitivo, considerando anche il fatto che non si giocheranno le coppe europee. Durante l’estate ci sono stati diversi cambiamenti, Allegri ha dovuto rinunciare a pezzi pregiati della squadra dello scorso anno.

Juventus, Di Maria lancia una frecciata al club. E non solo

In attesa di capire quali saranno le ultime mosse che il club effettuerà nel corso dei prossimi giorni, si sta parlando in queste ore delle dichiarazioni di Angel Di Maria. Calciatore che nonostante un’età non certo giovane ha illuminato il gioco con il suo talento. L’argentino ha lasciato Torino dopo solo una stagione, la Juve lo ha lasciato partire a parametro zero e ora “El Fideo” veste la maglia del Benfica.

L’attaccante sudamericano – come si legge sul Corriere dello Sport – ha parlato ai microfoni di “No veo la Hora” evidenziando il rammarico per il suo mancato rinnovo. “Ho parlato diverse volte con i dirigenti del club bianconero, ma non era quello di cui avevo discusso con l’allenatore. Ho capito che le parole non valgono molto” ha detto. Parole che sono una vera e propria frecciata nei confronti del club torinese ma anche verso l’ex tecnico Allegri.