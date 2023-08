Juventus, a Londra sono rassegnati: “Vuole solo andare via”

Juventus, manca ormai poco alla fine del calciomercato estivo ma la trattativa non si è ancora sbloccata.

Prima il flirt con il Milan, poi i vari abboccamenti tra i suo entourage e la Juventus. Ora pare sia spuntata anche la Roma, a caccia di un attaccante che possa prendere il posto dell’infortunato Abraham, che ne avrà ancora per mesi.

Romelu Lukaku di estimatori ne ha molti, soprattutto in Serie A, dove negli ultimi quattro anni – parentesi al Chelsea a parte – di gol non ha segnati certo pochi. Ma, per ora, resta – si fa per dire – “prigioniero” del suo contratto da circa 20 milioni di euro, firmato due estati fa pur di tornare al Chelsea, il club che nel 2011 quand’era ancora un teenager lo portò in Inghilterra facendogli calcare i più grandi e prestigiosi palcoscenici. Dopo aver rotto in maniera irreversibile con la sua ex squadra, l’Inter, che avrebbe voluto riportarlo, stavolta definitivamente, a Milan, il centravanti belga non ha ancora certezze riguardo al suo futuro professionale. Il mercato sta per terminare ma per adesso rimane ad allenarsi da solo a Londra, in attesa che si sblocchi qualcosa. La Roma, intanto, sembra essersi defilata definitivamente. Nelle ultime ore avrebbe chiuso per l’attaccante iraniano Azmoun, in arrivo dal Bayer Leverkusen. Per i giallorossi quella di Lukaku era stata solo una suggestione.

Si attende a questo punto la prossima mossa della Juventus, che a quanto pare avrebbe riallacciato i contatti con i Blues, anche riguardo al possibile scambio con Vlahovic.

Told Pochettino’s position on Romelu Lukaku remains clear: he always said in public and private discussions that he doesn’t want players in the squad who don’t want to be at Chelsea. 🔵🇧🇪

They didn’t receive different message as of now, as they feel Lukaku only wants to leave. pic.twitter.com/qkZp6N2mdK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2023