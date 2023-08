Juventus, Lukaku sì ma ad una sola condizione

C’è ancora tanto lavoro da compiere per il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli in questi ultimi giorni della sessione estiva del calciomercato.

Il campionato è iniziato nel migliore dei modi per la formazione di Massimiliano Allegri. Che è riuscita a vincere sul campo dell’Udinese conquistando i suoi primi tre punti stagionali. Soltanto i primi passi in quella che sarà una stagione lunga e logorante per Chiesa e compagni.

La missione principale della Juventus sarà quella di riuscire a vincere lo scudetto. Una impresa che però non sarà affatto semplice vista la grande concorrenza. I tifosi dunque si aspettano che in questi ultimi giorni di calciomercato possano arrivare a Torino altri rinforzi in grado di migliorare la qualità della formazione bianconera. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli dunque in questi ultimi giorni cercherà di accontentare le richieste dell’allenatore. Portando a Torino quei giocatori adatti alle idee tattiche del tecnico.

Juventus, Lukaku sì ma solo se parte Vlahovic

Non è affatto un mistero che la priorità del club bianconero al momento sembra essere quella di trovare dei rinforzi in attacco. Si è parlato molto nel corso delle ultime settimane della possibilità che alla corte di Allegri potesse arrivare Romelu Lukaku. Il calciatore ex Inter è tornato alla base, al Chelsea, ma la sua permanenza in Inghilterra non è tra le possibilità per il suo futuro.

Sportmediaset ha sottolineato come le piste per Lukaku sembrano diminuire sempre più. Sembra davvero molto difficile che la Roma possa riuscire a portare nella capitale il possente bomber belga. Che ha escluso, dal canto suo, di poter accettare la corte delle squadre dell’Arabia Saudita. E la Juventus? Quando mancano pochi giorni dalla fine delle trattative i bianconeri rimangono in corsa, ma soltanto se Vlahovic partirà in extremis verso altri lidi.