Calciomercato Juventus, Lukaku in prestito: apertura clamorosa del Chelsea

Calciomercato Juventus, messi alle strette i Blues potrebbero cambiare idea. Una notizia che fa di nuovo sperare i bianconeri.

La vicenda Lukaku rischia di diventare un vero e proprio intrigo. Quando mancano pochi giorni alla fine della sessione di mercato, il centravanti belga è ancora a Londra che si allena da solo. In quelli che erano i suoi programmi iniziali, avrebbe dovuto lasciare il Chelsea già da settimane. Ed invece, nonostante sia agosto inoltrato, l’ex nerazzurro è sempre lì, a sfogliare la margherita delle pretendenti. A patto che ce ne siano rimaste.

Di restare a Stamford Bridge, intanto, non se ne parla. L’ipotesi “reintegro” l’ha smentita Mauricio Pochettino, allenatore dei Blues, in conferenza stampa. Il Chelsea non ha alcuna intenzione di tornare a puntare su Lukaku e Lukaku del Chelsea non vuole più saperne. Antipatia reciproca. Il problema è che il tempo sta per scadere. E ad una settimana scarsa dal gong il giocatore non ha ancora trovato una squadra. L’Arabia non gli interessa, la Roma pare si sia definitivamente defilata dopo l’acquisto del centravanti iraniano Azmoun, arrivato ieri dal Bayer Leverkusen. Dalla Capitale continuano a ripetere che l’operazione non escluda quella, eventuale, di Lukaku, ma di sicuro i giallorossi di José Mourinho sono corsi ai ripari, risolvendo momentaneamente il problema della punta.

Calciomercato Juventus, il Chelsea apre al prestito

E la Juventus? I bianconeri sono tornati a discutere con il Chelsea ma l’ipotesi dello scambio con Dusan Vlahovic sembra ormai tramontata.

Il belga potrebbe arrivare ugualmente ma solo nel caso in cui i Blues aprissero al prestito. Una soluzione che il club londinese finora non ha mai contemplato e respingendo qualsiasi tipo di proposta che prevedesse questa formula. Ma il tempo gioca a sfavore del Chelsea, che a quanto pare nelle ultime ore avrebbe cambiato idea. Lo ha svelato il giornalista David Ornstein del The Athletic, asserendo che può andare via da Londra in prestito con obbligo o prestito secco più i costi delle commissioni.